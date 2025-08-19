Lozano respaldado por Alianza y la ‘U’, pero sin crédito con el hincha: ¿Por qué fue reelecto, sin oposición, el cuarto presidente más antiguo de Sudamérica?

El lujoso hotel sanisidrino Hyatt, el preferido por la Federación Peruana de Fútbol para las conferencias de prensa, fue el lugar elegido para unas votaciones que ya tenían un ganador antes de que los representantes de nuestro balompié se acercaran a las ánforas y marcaran por el único candidato en contienda: Agustín Lozano, el polémico dirigente que ayer, tras ser reelegido por segunda vez como presidente de la FPF (solo hubo tres votos en blanco, los demás fueron a favor), se convirtió en el cuarto mandamás de una federación sudamericana con más tiempo en el poder, siete años que se convertirán en doce en 2030, último año de su nuevo mandato. Solo está por detrás de Claudio ‘Chiqui’ Tapia de Argentina (ocho), Robert Harrison de Paraguay (nueve) y Ramón Jesurún de Colombia (diez).

Su gestión inició en diciembre de 2018, después del último mundial al que asistimos. En ese entonces era vicepresidente, pero asumió el cargo mayor tras la detención de Edwin Oviedo por problemas judiciales.

Newsletter exclusivo para suscriptores Fernanda Huapaya nos da una mirada cercana y auténtica sobre Alianza Lima, cada martes.

Bajo su mandato, la federación logró traer al Perú dos finales de la Copa Libertadores (la de 2019 y la que se jugará este año), además de iniciarse la construcción de la nueva Videna, la casa hogar para futbolistas menores que llegan desde provincia y, según sus propias palabras, “recuperar la federación en materia económica”. Pero así como tuvo unas de cal, también tuvo otras de arena: perdimos las sedes del Mundial Sub 17 y Sudamericano Sub 20 (en Videna se culpa al Gobierno por la falta de infraestructura).

En lo futbolístico, la Bicolor quedó fuera de Qatar 2022 en el repechaje por un penal y en estas Eliminatorias estamos casi fuera siendo la única selección que acabará con tres técnicos (Reynoso, Fossati e Ibáñez).

Aprobación de Alianza y Universitario

La votación duró cuatro horas aproximadamente, desde las 9:30 de la mañana hasta pasado el mediodía. Contó con la presencia de 25 presidentes de las ligas departamentales, 17 clubes de la Liga 1 (Melgar y Cienciano no asistieron), diez clubes de la Liga 2, siete representantes de los futbolistas, entre otros.

“Estamos apostando a eso”, declaró ante la prensa Fernando Cabada, administrador aliancista. El club íntimo era, hasta hace poco, uno de los opositores, sin embargo todo parece haber cambiado. “Vamos a ser los primeros atentos y vigilantes a que las cosas se cumplan de la mejor manera”, añadió.

Agustín Lozano fue reelegido como presidente de la FPF. (Foto: FPF)

“Alianza siempre van a haber dos acciones, la que está de acuerdo con la que hace y la que no. Y se turnan dependiendo de la decisión que tomes. La verdad es que somos así. Somos un club donde siempre estamos atentos a la polémica. Hay mucha gente que está de acuerdo con la forma en que estoy haciendo las cosas, algunas que no”, respondió Cabada luego de que le preguntaran si el hincha de Alianza estaría contento con la nueva postura tomada por el club.

Del lado de Universitario estuvo el asesor legal Adrián Gilabert, quien no dudó en felicitar a Lozano por su “aplastante victoria” en los comicios.

“Agradezco la ratificación de la confianza de los presidentes de las instituciones del fútbol. Hoy hemos demostrado que es posible la unidad y pensar en un solo objetivo que es el crecimiento del fútbol peruano”, señaló, por su parte, el presidente de la FPF.

La Junta Directiva de la FPF.

La Junta Directiva de la federación está compuesta por Lander Aleman (primer vicepresidente), Luis Duarte (segundo vicepresidente), y los directores Claudio Limaylla, Osías Ramírez, Freddy Ames, Raúl Lozano, Farid Awad, Franklin Chuquizuta, Juan Ricketts y Gabriela Moreno.

********

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.