Agustín Lozano pone la mira en el Mundial 2030: “No me interesa” cuántas selecciones participen. Foto: Andina
Agustín Lozano pone la mira en el Mundial 2030: “No me interesa” cuántas selecciones participen. Foto: Andina
Por Redacción EC

La posibilidad de que el próximo Mundial 2030 tenga cambios en la cantidad de selecciones participantes genera expectativa en Sudamérica, especialmente por el impacto que podría tener en las Eliminatorias. Sin embargo, para Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), el número de cupos no es lo más importante.

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