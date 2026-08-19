La posibilidad de que el próximo Mundial 2030 tenga cambios en la cantidad de selecciones participantes genera expectativa en Sudamérica, especialmente por el impacto que podría tener en las Eliminatorias. Sin embargo, para Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), el número de cupos no es lo más importante.

Durante un evento organizado por FIFA, la FPF y la Municipalidad de San Luis, Lozano habló con RPP sobre el próximo proceso mundialista y dejó clara su postura respecto a un eventual cambio en el formato.

Lozano y los posibles cupos para el Mundial 2030

El titular de la FPF aseguró que todavía no existe una definición sobre el formato que tendrán las próximas Eliminatorias y evitó darle mayor importancia a la cantidad de selecciones que podrían disputar la Copa del Mundo.

“No hay ningún formato determinado para las Eliminatorias. Si respetamos el acuerdo del consejo de la CONMEBOL, el formato tendría que seguir siendo el mismo. 64 o 48 selecciones, no me interesa, lo importante es que la selección esté bien preparada y dispuesta a competir en lo que venga”, señaló.

Perú apuesta por tres localías para las Eliminatorias

En la planificación rumbo al Mundial 2030, la FPF ya confirmó que buscará descentralizar las localías de la Selección peruana.

Perú prepara una localía diferente: Jean Ferrari revisó en Puno el escenario de 3.817 metros. Foto: Jean Ferrari

Jean Ferrari había señalado que Perú tendrá como alternativas el Estadio Nacional y el Estadio Monumental en Lima, además de los escenarios de Cusco y Puno, dos plazas ubicadas a gran altura.

Lozano respaldó esta decisión y aseguró que se trata de una determinación tomada de manera conjunta, teniendo en cuenta las necesidades del fútbol peruano y del comando técnico encabezado por Mano Menezes.

“Es una conversación conjunta y es un análisis de toda la realidad del fútbol peruano. La conclusión de ir a la altura es una decisión grupal y está determinada y todo lo que me pida el entrenador se le va a apoyar a muerte”, señaló.

Mientras se define la estrategia para las próximas Eliminatorias, la FPF también trabaja en las condiciones de sus principales escenarios.

Luego de siete meses, el fútbol volvió al Estadio Nacional, recinto que continuará siendo una de las principales opciones para los partidos de la Selección peruana.

Lozano aseguró que ya inició coordinaciones para que el escenario llegue en las mejores condiciones al siguiente proceso mundialista.

Mano Menezes y Jean Ferrari, junto a una comisión de la FPF, visitaron el Estadio UNA de Puno en abril de este año. (Foto: FPF)

“Tuve una reunión con el Ministro de Educación y hemos conversado sobre diversos temas, estamos dentro del tiempo como para poder garantizar que el Estadio Nacional se ponga en las condiciones que todos quisiéramos”, dijo.

Mano Menezes ya prepara los próximos amistosos

El presidente de la FPF también destacó el trabajo que viene realizando Mano Menezes en la planificación de los próximos partidos amistosos de la ‘Bicolor’.

Lozano explicó que la Federación trabaja para conseguir los rivales solicitados por el comando técnico y considera que estos encuentros servirán para conocer el verdadero nivel del equipo.

“Una vez que el comando técnico nos propone a los rivales, tenemos que hacer todo lo posible para conseguirlos. Los partidos que vienen nos pondrán en una ubicación real de dónde estamos”, agregó el dirigente.

Finalmente, respaldó al entrenador brasileño y destacó su disposición para asumir los desafíos que vienen. “Menezes está demostrando que no le teme a nada”, finalizó.

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