El presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano, fue consultado sobre la salida nocturna que protagonizaron los seleccionados nacionales André Carrillo y Christian Cueva, luego de la eliminación de la Copa América.

Esto, como se recuerda, generó una serie de críticas en al hincha peruano que consideraron inadecuado el comportamiento de los futbolistas mencionados.

Al respecto, Lozano no quiso lapidar este comportamiento y simplemente acotó que no es un tema que le competa.

“Nunca me meto en la vida privada, siempre tengo mucho respeto por el hincha y soy respetuoso de las opiniones, pero no soy partidario de opinar de algo en lo que no tengo participación”, dijo en declaraciones a la prensa.

“La única persona que tendrá la responsabilidad de decir quién es convocado y quién no, es el comando técnico y el comando técnico sabrá qué condiciones y cualidades tendrá en cuenta para convocar a un jugador”, añadió.

Este jueves, tendrá una reunión con Juan Carlos Oblitas y Jorge Fossati para evaluar la campaña de la blanquirroja en este inicio del proceso al mando del estratega uruguayo.