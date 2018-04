Álbum Panini: Renato Tapia pidió ayuda por Instagram para llenar su coleccionable

El jugador del Feyenoord de Holanda Renato Tapia necesita ayuda. El mediocampista de la selección peruana reportó por su Instagram que requiere el apoyo de sus seguidores para llenar su álbum Panini.

"No tengo cómo ni con quién cambiar figuritas", publicó en su cuenta oficial de Instagram el volante Renato Tapia. El mediocampista de la selección peruana detalló las figuras que le faltan de su álbum Panini y, también, motivó a sus seguidores con un sorteo.

"Muchachos, coleccionando el álbum aquí en Rotterdam, me doy cuenta de que no tengo cómo ni con quién cambiar figuritas, así que hago un pedido a la gente peruana para que me ayude con las 30 figuritas que me faltan", escribió en su Instagram Renato Tapia.

Además el mediocampista del Feyenoord Renato Tapia comentó que solo le faltan 30 figuras para llenar su álbum Panini. En la imagen, el volante aparece con varias figuritas mientras levanta el escudo de la selección peruana.