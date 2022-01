El vestuario de la selección peruana en Barranquilla estaba lleno de optimismo y buen ánimo tras la victoria por la mínima diferencia frente a Colombia. El equipo de Ricardo Gareca llegó a la línea de los 20 puntos y se ubica en cuarto lugar, desplazando a Uruguay al repechaje y dejando a los ‘Cafeteros’ fuera del Mundial. En plena algarabía, Aldo Corzo le recordó a André Carrillo que es necesario salir a ganar frente a Ecuador para mantener la plaza de clasificación directa a la cita mundialista.

Edison Flores sentenció a Colombia con un rápido contragolpe a los 85′. En la única ocasión que tuvo Perú, ‘Orejas’ fue capaz de vencer a David Ospina para obtener tres puntos fundamentales en la lucha por la clasificación al Mundial Qatar 2022. Con solo tres fechas por jugarse, Perú marcha en el cuarto lugar con 20 puntos, uno más que Uruguay y tres más que Colombia.

Pero la clasificación aún no está sellada, por lo que el equipo de Ricardo Gareca deberá pensar en el partido del próximo martes frente a Ecuador. Un triunfo en condición de local significaría mucho, puesto que sumaría 23 unidades y mantendría el cuarto lugar sin importar lo que suceda en el partido Uruguay vs. Venezuela.

En los festejos del vestuario, André Carrillo grabó un video en el que comentó que Jefferson Farfán prometió que iba a sortear un auto. Luego tuvo una breve charla con Aldo Corzo sobre el “sufrimiento del partido”.

El defensa, quien no podrá estar el martes por acumulación de tarjetas, le recordó lo siguiente a Carrillo: “Tres puntos de oro, pero el martes hay que salir a ganar, si no, esto (la victoria frente a Colombia) no vale de nada”.

¿Cuándo y dónde juegan Perú vs. Ecuador?

El compromiso por la antepenúltima fecha de las Clasificatorias se disputará el martes 1 de febrero en el Estadio Nacional de Lima que, como mencionamos líneas arriba, contará con el 50 % de aforo.

¿Dónde ver Perú vs. Ecuador? Canal TV

La transmisión del partido estará a cargo de las señales de Movistar Deportes (canal 3 y 703 en HD) y de Latina TV (canal 2 y 702 en HD). Además, podrás seguir las acciones live streaming por Movistar Play y en el minuto a minuto de El Comercio.

Perú vs. Ecuador: hora del partido

Perú - 9:00 p.m.

Colombia - 9:00 p.m.

Ecuador - 9:00 p.m.

México - 8:00 p.m.

Bolivia - 10:00 p.m.

Venezuela - 10:00 p.m.

Estados Unidos - 10:00 p.m.

Paraguay - 11:00 p.m.

Argentina - 11:00 p.m.

Uruguay - 11:00 p.m.

Brasil - 11:00 p.m.

España - 3:00 a.m. (martes 2 de febrero)

Conforme a los criterios de Saber más