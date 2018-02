Aldo Corzo: "No voy a cambiar mi manera de jugar"

Por: Víctor Garay Luna

@victor_galu



Se ha ganado el cariño del hincha dando la cara en cada jugada –como en el partido ante Colombia– o entregándose hasta en los entrenamientos, donde tuvo una lesión testicular. Un indiscutible para todos los corazones. Aldo Corzo es uno de los jugadores con los mayores índices de aceptación para integrar el equipo mundialista de Ricardo Gareca. No tiene las cámaras de Paolo Guerrero o Jefferson Farfán, pero su valentía y pundonor lo ubican en la primera fila dentro del álbum de figuras de la selección. ¿Quién lo duda? A pocos meses de Rusia 2018, el lateral aún vive días de reposo y está a la espera del alta médica para volver a las canchas. La ansiedad lo acompaña durante su recuperación, ya quiere vestirse de corto y ganarse un lugar en la lista final. Aunque usted no lo crea, no siente tener un puesto asegurado.

—Los hinchas de la ‘U’ te extrañan dentro del campo. ¿Cómo te sientes y cuándo volverás a jugar?

Cada vez me siento mejor, recuperándome de a poco. El lunes voy a saber cuándo podré jugar. Aún no tengo una fecha exacta para volver. Espero estar en el clásico, pero eso depende del doctor. Yo tengo todas las ganas de jugar, pero tengo que ver qué es lo mejor para mi salud.

—¿Qué tan difícil es levantarse de dos eliminaciones seguidas en Copa Libertadores?

Fueron golpes muy duros, pero estamos obligados a voltear la página. A los equipos peruanos no les está yendo bien en los torneos internacionales. Esa es una espina clavada que tenemos todos y creo que debemos empezar a resurgir como equipo. Necesitamos triunfos para que nuestro fútbol crezca.

—¿En qué tiene que mejorar el fútbol peruano?



Hay muchos aspectos que debe mejorar. Un claro ejemplo son los campos de juego. Felizmente este año están siendo muy estrictos con ese tema. Ojalá sea así a partir de ahora, porque no era bueno jugar en una cancha sintética o campos en mal estado. Otro punto que se debe mejorar es en las programaciones en ciudades de altura y en la selva. La lista es larga; sin embargo, ya es hora de un cambio.

—Hoy cumples el papel de experimentado en la ‘U’. ¿A quién de los juveniles le hablas más?



Yo trato de hablar con todos por igual. Trato de aconsejarles a los chicos que lleven una vida sana, que se cuiden. Por ejemplo, a Paulo de la Cruz le dije que tenga mucho cuidado con este momento que está pasando y que esté con su familia. Son ellos los que estarán en las buenas y en las malas.

—¿Te sorprendió su aparición?



Sí, a todos. Es un chico muy talentoso al que se le tiene que llevar con calma. Tiene mucho para dar. Tiene que ir de a pocos. Tampoco se le puede exigir que se ponga el equipo al hombro, para eso hay gente de más experiencia. Eso sí, debe tener bien en claro que está jugando en la ‘U’.

—¿Crees que es injusto que no hayan dejado contratar a la ‘U’?



Me parece que fueron bien estrictos a la hora de darnos ese castigo. Bueno, tenemos que aceptarlo y encarar el torneo con este plantel. No podemos seguir quejándonos. Espero que a todos se les mida con la misma vara.

—Por tu pasado en Alianza, ¿te sorprendió que los hinchas de la ‘U’ te agarraran cariño rápidamente y hasta piden que seas capitán del equipo?



Yo me siento tranquilo con el cariño de la gente. Sé que un día puedes estar arriba y otro en el suelo. Felizmente, soy un jugador con mucho carácter que siempre trata de dar lo mejor dentro del campo de juego y creo que la gente se ha dado cuenta de mi esfuerzo.

—Cada vez falta menos para el Mundial de Rusia y sigues jugando con la misma intensidad de siempre. ¿No tienes miedo de lesionarte?



La verdad es que yo vivo el presente. No voy a cambiar mi manera de jugar. En el campo me doy íntegro por el bien de mi equipo. Si me toca lesionarme es por algo. Seguramente, Dios tiene un plan para mí, yo sigo por el mismo camino que me está llevando a lograr grandes cosas.

—¿Has hablado con Ricardo Gareca?



Por el momento no hablé nada con el profesor Ricardo. Néstor Bonillo me llamó para ver cómo estaba.

—¿Cómo analizas el grupo que les tocó?



Sin duda es un grupo difícil con rivales de jerarquía. Pero ahora no estoy para hablar del grupo o de cómo nos irá en el Mundial. No sería bueno porque aún no sé si estaré en la lista final. Tengo que seguir trabajando duro para ganarme un lugar en el Mundial. Nadie tiene la convocatoria asegurada.

—¿Qué tanto aportarán los amistosos ante Croacia, Islandia y Escocia para que la selección llegue bien al inicio del Mundial?



Son rivales muy complicados y lo han demostrado en las Eliminatorias. Sin duda, medirse ante ellos le servirá mucho a la selección. Se tienen que aprovechar todos los amistosos para pulir el equipo.