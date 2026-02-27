Por Joao Muñoz Tineo

El cantante español Alejandro Sanz sorprendió a sus fanáticos al lucir la nueva camiseta alterna de la Selección peruana durante su reciente concierto en el Estadio Nacional. El artista apareció en el escenario con la indumentaria, generando una ovación inmediata del público y convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la noche.

