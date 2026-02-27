El cantante español Alejandro Sanz sorprendió a sus fanáticos al lucir la nueva camiseta alterna de la Selección peruana durante su reciente concierto en el Estadio Nacional. El artista apareció en el escenario con la indumentaria, generando una ovación inmediata del público y convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la noche.

Esta nueva camiseta será utilizada oficialmente por la selección en los próximos partidos amistosos internacionales, como parte de la renovación de la indumentaria del equipo nacional para la temporada 2026. La prenda forma parte de la colección alterna y destaca por su diseño moderno, que mantiene elementos representativos de la identidad peruana.

Como parte de la campaña de lanzamiento, la Federación Peruana de Fútbol ya realizó la sesión oficial de fotos con futbolistas de la selección y el skater olímpico Angelo Caro, quien fue incluido como una de las figuras principales de la promoción. La participación del deportista busca conectar la camiseta con una nueva generación de atletas y aficionados.

Se tiene previsto que la nueva camiseta alterna salga a la venta a finales de este mes en tiendas oficiales y plataformas autorizadas. La expectativa es alta entre los hinchas, especialmente luego de la aparición de Alejandro Sanz con la indumentaria, lo que ayudó a aumentar el interés y la visibilidad del nuevo uniforme nacional.