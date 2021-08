Conforme a los criterios de Saber más

Es el minuto 68 del partido amistoso entre Valencia y Milan de Italia cuando las personas que llegaron hasta el Mestalla despiden con fuertes palmas a Alessandro Burlamaqui. El volante peruano que viene siendo una de las gratas sorpresas en esta pretemporada del conjunto che. De a pocos se viene ganando la confianza de los hinchas y, sobre todo, de su técnico.

Quizás pocos los recuerdan, pero Alessandro Burlamaqui fue parte de la última selección sub-17 que estuvo cerca de clasificar al Mundial de la categoría en el 2019. Aquella vez, el volante fue una de las sorpresas en el equipo de Carlos Silvestri y tras dos años de aquel torneo, su crecimiento viene en ascenso. Esta temporada busca una oportunidad en el primer equipo del Valencia. Por el momento viene sumando minutos y apareciendo en el equipo titular como ante el Milan en Mestalla.

Alessandro Burlamaqui Apaolaza nació en Perú en 2002. Pero solo se quedó un año en nuestro país porque sus padres se fueron a vivir a España. Ahí viene haciendo toda su carrera formativa. A los 13 años llegó al Espanyol de Barcelona donde fue capitán en todas sus categorías, además de ser una de las promesas de club. Así fue captado por la selección peruana.

Cuando se pensó que Burlamaqui comenzaría a tener mayor protagonismo en el primer equipo del Espanyol, apareció la oferta del Valencia. El cuadro che quería tenerlo para su equipo filial (VCF Mestalla), además le dijeron que iba a tener oportunidad de hacer la pretemporada con el primer equipo y así se está dando.

A Alessandro Burlamaqui le gustó la idea y el reto de buscarse un espacio en uno de los equipos más importantes de España. Entones, aceptó firmar por tres temporadas. Desde que le dieron la oportunidad de entrenar con el primer equipo, viene llenándole los ojos al técnico José Bordalás quién viene apostando por el peruano en los amistosos de pretemporada. Es más, lo puso como titular ante el poderoso Milan de Italia.

“Lo consideramos como un jugador con proyección, cuando los scouts del Valencia han decidido su fichaje es porque tiene proyección. Yo he visto algunos partidos de él y sí le vemos condiciones para poder continuar su camino y carrera en el Valencia, con perspectivas de que en un futuro pueda ser un jugador profesional. Sus posiciones dentro del campo de juego son la posición de 6 o 8”, dijo Miguel Ángel Ángulo, entrenador del Valencia Mestalla (filial del cuadro che) en una entrevista a Trome.

Alessandro Burlamaqui es un peruano de 19 años que juega en Valencia CF. (Foto: Valencia CF)

Cómo juega

En el 2019, Alessandro Burlamaqui fue considerado como dentro de los 60 jóvenes promesas que tiene el fútbol mundial The Guardian. Con 19 años encima, el volante peruano sigue creciendo. En España, destacan como su virtud principal el despliegue físico. Además, de tener mucha personalidad para jugar. Por eso, fue capitán en todas las categorías que jugó con el Espanyol.

Moisés Hurtado, técnico de la Juvenil B del Espanyol, afirmó para el medio inglés que es “un jugador con mucha alma, espíritu, que contagia al resto de jugadores. Estamos muy contentos con su ataque y su juego defensivo”.

En los 68 minutos que estuvo ante el AC Milan, Burlamaqui demostró que tiene buen sentido de ubicación. Es de esos volantes que recuperan y se la dan al jugador que está más cerca. Es un destructor de ataques. Cabe resaltar que también rompe líneas y arriesga cuando tiene alguna oportunidad. Pero en el encuentro ante el conjunto italiano no tuvo oportunidad de hacerlo.

Burlamaqui fue titular con el Valencia frente al AC Milan

El partido le costó a Burlamaqui. Fue la primera vez que se presentó en un Mestalla con gente. Se le vio fallando algunos controles y pases. Pero a medidas que pasaban los minutos fue agarrando confianza y se acentuó en el campo de juego. Además, fue la primera vez que enfrenta a un equipo tan exigente como el Milan que sometió al Valencia casi todo el primer tiempo.

Hasta el momento no ha desentonado Burlamaqui en los encuentros de pretemporada. Los hinchas de Valencia ven con buenos ojos la incorporación del volante por sus buenas actuaciones. Además, será muy importante en corto tiempo para la selección peruana.

(Foto: Agencias)

En la blanquirroja, en el puesto de Alessandro Burlamaqui, están Renato Tapia, Pedro Aquino y Wilder Cartagena. Por el momento, todavía no hay un contacto con el jugador para que pueda ser convocado. Sin embargo, sí está dentro del radar de Ricardo Gareca.

“No, ese es un tema que lo manejan en el área de scouting. Cuando me pidan un contacto yo lo hago. Pero eso no ha pasado aún. Haber jugado por la Sub 17 no lo compromete a jugar en mayores por Perú. Aunque sí está inscrito en la Federación Peruana de Fútbol. Si desea cambiar de federación, debería hacer un trámite”, comentó Antonio García Pye a El Comercio sobre el volante.

Alessandro Burlamaqui es seleccionable por Perú porque cuenta con DNI. Además, le agarró cariño a un país donde solo vivió un año. Y en las últimas entrevistas que dio aseguró que por nada del mundo cambiaría de selección. Su sueño es jugar el Mundial. Para llegar a eso sabe que tiene que seguir ganándose un lugar en Valencia.

