El atacante peruano anotó sobre el final del partido para sellar el 1-1 en el amistoso jugado en San Petersburgo.
Redacción EC
igualó 1-1 ante Rusia en San Petersburgo, en amistoso internacional, con gol del atacante Álex Valera, quien ingresó en la etapa del complemento.

Al finalizar el encuentro, envió un mensaje a los hinchas peruanos que siguieron al equipo que dirige interinamente Manuel Barreto.

“Les mandamos un saludo enorme. Ha sido un partido muy duro, dimos el 100%, y hemos corrido hasta el último”, dijo Valera en un video difundido en las redes oficiales de la blanquirroja.

Los locales se adelantaron en el marcador con gol de Golovin, pero el peruano Valera igualó las acciones con potente y sorpresivo remate desde fuera del área.

Perú se enfrentó ante Rusia en la ciudad de San Petersburgo desde el mediodia (hora peruana).

En tanto, el martes 18 de noviembre, la selección peruana jugará ante Chile en Sochi, desde las 11:00 a.m. (hora peruana).

