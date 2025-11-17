Álex Valera dejó abierta la puerta a un posible salto al fútbol ruso tras el amistoso que la selección peruana disputó recientemente en ese país. El delantero se mostró sorprendido por la infraestructura deportiva y la calidad de los escenarios, destacando especialmente el estadio donde jugó la Blanquirroja. “Me gustó mucho el estadio donde jugamos; muy moderno. La ciudad y la gente son muy acogedores”, comentó para Match Tv, evidenciando una grata impresión tras su paso por territorio europeo.

Valera también señaló que tiene buenas referencias de la Premier League de Rusia, una competición que ha ido ganando competitividad en los últimos años. El atacante explicó que parte de esa información proviene de su compañero de selección Yordy Reyna, actualmente jugador del Rodina Moscú. “He oído que hay muy buenos equipos en la Premier League de Rusia. Mi compañero de la selección, Yordy Reyna, que juega en el Rodina Moscú, también lo mencionó”, afirmó.

Lo más llamativo de sus declaraciones llegó cuando Valera habló explícitamente de una posible llegada al fútbol ruso. El delantero dejó claro que no vería con malos ojos una propuesta, considerando que podría significar un paso importante en su carrera. “Si me contratan, sería una buena oportunidad para poner a prueba mis habilidades aquí”, señaló, manteniendo un tono prudente pero abierto a escuchar ofertas.

Finalmente, Valera recalcó que su enfoque por ahora está en la selección, pero admitió que una opción concreta podría hacerlo evaluar seriamente su futuro. “Así que, de darse el caso, veremos”, expresó, dejando la sensación de que un fichaje por un club ruso no es algo remoto, sino una posibilidad real si surge el interés formal.