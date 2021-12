Conforme a los criterios de Saber más

La constancia premió el éxito de Alexander Callens. Un jugador que supo estar en Segunda hoy disfruta del buen sabor de gritar campeón. En una larga búsqueda, el peruano logró el título de la MLS con el New York City marcando el penal decisivo en la definición ante Portland Timbers.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Con Callens campeón de la MLS, así les fue a cada peruano en el torneo estadounidense

El New York City venció 4-2 al Portland Timbers, en la definición desde los doce pasos, luego de que el partido terminase 1-1 en los 90 minutos y el tiempo de alargue. Callens volvió a ser la figura, marcando el penal definitivo, apoyado en su arquero Sean Johnson que atajó dos disparos.

Así, se confirma que Alexander Callens es un líder dentro del plantel. En la final de Conferencia, ante Philadelphia Union, también fue el encargado del penal decisivo y lo marcó con solvencia. Pertenece al plantel desde el 2017 y ya es un histórico.

Su recorrido

Para Callens, el cuadro de la Gran Manzana es el cuarto equipo en su carrera. Hizo menores en el Sport Boys, donde estuvo en el plantel que disputó el ascenso del 2009, y debutó en Primera en el 2010. Pasó a la Real Sociedad, donde jugó en el equipo B que disputaba el Torneo de Tercera y pasó al Numancia, donde pasó a alternar en la Segunda División.

A inicios del 2017 se dio el gran salto para Callens. El New York City buscaba reforzar el sector izquierdo de su defensa y nada menos que Patrick Viera, campeón mundial con Francia en 1998, le dio la bienvenida.

“Estoy muy feliz de darle la bienvenida a Alexander. Es un defensor internacional con las características que buscamos en su posición. Además, es alguien que quiere éxito en su carrera, así que estoy emocionado que llegue aquí para entrenar con nosotros y empezar a trabajar con él”, expresó el entrenador francés que hizo crecer al club. En sus dos años en la institución, pasó de octavo a ser segundo de la Conferencia Este.

NEWS: #NYCFC sign Peruvian international Alexander Callens https://t.co/oWVeZgkym3 — New York City FC (@NYCFC) January 27, 2017

En los primeros días de entrenamiento, Callens llenó los ojos del comando técnico. Viera no dudó en alabarlo. “Creo que es un central bastante fuerte. Él hace que nuestro juego sea más balanceado. Se siente cómodo con el balón en los pies, es muy bueno cuando entra en juego, toma las decisiones correctas y es bueno técnicamente”, declaró el entrenador en su momento.

“Una gran persona, como si fuera un jugador más”, contó Alexander sobre la relación que tenía con el entrenador, que hoy dirige al Crystal Palace de la Premier League. En total, Callens jugó 51 partidos al mando del francés con 3 goles en su haber. “Patrick (Vieira) me enseñó mucho cuando llegué aquí. Siempre estaba detrás sacando lo mejor de mí. La verdad que era como siempre fue: un jugador muy agresivo, rápido y con mucha calidad en el campo. Aprendí mucho de él”, declaró el peruano al diario AS hace unas semanas.

(Foto: FPF)

Pero no fue el único campeón mundial con el que trabajó Callens. “Pirlo me contó que está tranquilo, porque acá es uno más”, contó Callens en una entrevista a Movistar Deportes. En ese once estaba el italiano campeón del mundo en el 2006 y disfrutaba de New York, porque podía salir a la calle sin ser reconocido, debido a que el fútbol no es una prioridad en la Gran Manzana.

Pirlo se retiró del fútbol justamente vistiendo la camiseta del New York. “Lo que jugaba ese tío. Él solo me decía “give me de ball” (dame la pelota) y él lo solucionaba”, contó Alexander sobre el italiano. Curiosamente, el peruano no estuvo en el último partido como profesional del italiano. El zaguero fue expulsado en la primera semifinal de Conferencia ante Columbus en la derrota de 4-1. En la revancha, el peruano no jugó y Pirlo ingresó en los últimos minutos en la victoria de 2-0, que no alcanzó para remontar la serie.

Con Pirlo, Callens compartió campo en 15 encuentros, con un saldo no tan positivo. Logró 5 victorias, tres empates y siete derrotas.

Con quien compartió más tiempo fue con David Villa. El delantero español, campeón mundial con España en el 2010, fue el primer fichaje internacional del Ney York City en el 2014, cuando empezó la franquicia en la MLS. “Es más canchero, siempre está con los más jóvenes”, decía Callens sobre el atacante. “David Villa es una gran persona. Me sorprendí cuando lo vi porque ganando todo -Champions y Mundial- vino con la misma humildad, siempre estaba con nosotros apoyándonos, dándonos ánimos en los buenos y malos momentos. La verdad que una gran persona”, agregó en una última entrevista al Diario AS.

El español estuvo hasta noviembre del 2018 en el Ney York City, antes de partir al Vissel Kobe de Japón, donde se retiró al siguiente año. Junto a Callens, Villa jugó 56 partidos con un saldo de 24 victorias con tres tantos para el peruano y 36 para el español.

Arriba capitán !!! ⚽🥇 te retiras y nos dejas un gran ejemplo como deportista siempre te eh admirado , anécdotas muchos como equipo del NYC; Muchos éxitos en tu vida en compañía de tus seres queridos. Gracias capi ⚽⚽⚽ #villaforever pic.twitter.com/2Puc2WELr9 — alexander (@Alexcallens06) November 29, 2018

Ese ha sido el recorrido de Callens con los campeones mundiales en el New York City. La MLS buscaba estos nombres para darle protagonismo a su liga. Tras los citados, también llegaron al fútbol estadounidense Bastian Schweinsteiger para el Chicago Fire (2017-2019) y Blaise Matuidi en el Inter Miami del 2020.

MÁS EN DT

Advíncula fue sensación por sus palabras hacia la Copa Argentina.