La nueva etapa de la selección peruana está a punto de iniciarse y, claro está, se espera el anuncio oficial del próximo seleccionador nacional. En esa búsqueda, se encuentra Jean Ferrari, director general de fútbol de la FPF.

En los últimos días, el directivo nacional ha ofrecido una serie de entrevista y fue consultado sobre la posibilidad de sumar a Alexander Robertson, quien actualmente milita en Cardiff City.

“Vamos a hacer todo el esfuerzo de tener la mayor cantidad de futbolistas para darle ese universo al nuevo comando técnico”, dijo Ferrari.

“La Secretaría Técnica de la FPF es la encargada de tener la comunicación directa con ellos. Todavía no he recibido el informe final. Tienen un mapa de 70 jugadores detectados en el extranjero y ya han tenido la comunicación directa con 20″, añadió.

🎙️Jean Ferrari: "¿Robertson? Vamos a hacer todo el esfuerzo de tener la mayor cantidad de futbolistas para darle ese universo al nuevo staff técnico. Hay un mapa de 70 jugadores detectados en el extranjero"#L1Radio



📺 Conoce cómo ver L1MAX en vivo 👉 https://t.co/6a8egzADjM pic.twitter.com/9KjifOfJ5H — L1MAX (@L1MAX_) October 8, 2025

Perú, bajo el mando interino de Manuel Barreto, se enfrentará a Chile este viernes 10 de octubre en un amistoso internacional a jugarse a Santiago.

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.