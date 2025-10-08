Además, el Director General de Fútbol de la FPF reveló que tiene un mapa con 70 futbolistas peruanos en el extranjero.
Además, el Director General de Fútbol de la FPF reveló que tiene un mapa con 70 futbolistas peruanos en el extranjero.
Redacción EC
Redacción EC

La nueva etapa de la está a punto de iniciarse y, claro está, se espera el anuncio oficial del próximo seleccionador nacional. En esa búsqueda, se encuentra , director general de fútbol de la FPF.

LEE TAMBIÉN: Franco Navarro sobre continuidad de Néstor Gorosito: “Descarto que se haya puesto como condición quedar en el tercer lugar”

En los últimos días, el directivo nacional ha ofrecido una serie de entrevista y fue consultado sobre la posibilidad de sumar a Alexander Robertson, quien actualmente milita en Cardiff City.

“Vamos a hacer todo el esfuerzo de tener la mayor cantidad de futbolistas para darle ese universo al nuevo comando técnico”, dijo Ferrari.

MIRA: Gerardo Ameli: “Ya sabíamos las condiciones de que con la ‘U’ y Alianza Lima no jugábamos en el Campeones del 36 y que íbamos a Trujillo”

“La Secretaría Técnica de la FPF es la encargada de tener la comunicación directa con ellos. Todavía no he recibido el informe final. Tienen un mapa de 70 jugadores detectados en el extranjero y ya han tenido la comunicación directa con 20″, añadió.

Perú, bajo el mando interino de Manuel Barreto, se enfrentará a Chile este viernes 10 de octubre en un amistoso internacional a jugarse a Santiago.

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. .

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC