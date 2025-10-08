La nueva etapa de la selección peruana está a punto de iniciarse y, claro está, se espera el anuncio oficial del próximo seleccionador nacional. En esa búsqueda, se encuentra Jean Ferrari, director general de fútbol de la FPF.
En los últimos días, el directivo nacional ha ofrecido una serie de entrevista y fue consultado sobre la posibilidad de sumar a Alexander Robertson, quien actualmente milita en Cardiff City.
“Vamos a hacer todo el esfuerzo de tener la mayor cantidad de futbolistas para darle ese universo al nuevo comando técnico”, dijo Ferrari.
“La Secretaría Técnica de la FPF es la encargada de tener la comunicación directa con ellos. Todavía no he recibido el informe final. Tienen un mapa de 70 jugadores detectados en el extranjero y ya han tenido la comunicación directa con 20″, añadió.
Perú, bajo el mando interino de Manuel Barreto, se enfrentará a Chile este viernes 10 de octubre en un amistoso internacional a jugarse a Santiago.
