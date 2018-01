Alexander Succar: "Mi sueño es jugar una Copa del Mundo"

Alexander Succar tiene un anhelo y ese es jugar un Mundial. Para su buena suerte, la selección peruana clasificó al de este año, pero no se sabe a ciencia cierta si el joven delantero formará parte del equipo.



Por ese motivo, Alexander Succar dio un paso importante: marcharse del país para seguir su carrera en el extranjero. El FC Sion lo acogió y espera que se adapte al 100%. Eso podría permitirle un espacio para integrar la selección peruana.



"Mi sueño es jugar una Copa del Mundo, y salir campeón a donde vaya. Siempre me gusta ganar y hago todo para lograrlo", explicó en su presentación con FC Sion.



"Me he sentido parte del grupo desde el primer día. Tengo compañeros muy serviciales y muchos son sudamericanos. Ellos me han explicado cómo son las cosas acá", agregó.



Alexander Succar permaneció las últimas dos temporadas con la Universidad San Martín, en donde fue el goleador indiscutible. En la temporada pasada concretó 14 anotaciones en 36 apariciones.



Ahora el presente del delantero nacional es el FC Sion de la máxima categoría de Suiza en donde espera ser la figura del plantel. Así lo demostró en su primer partido durante la pretemporada en donde brindó una notable asistencia.