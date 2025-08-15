Burlamaqui, la gran sorpresa en la convocatoria para las Eliminatorias: Qué cualidades asombraron a Ibáñez del volante que Gorosito no dudó en alabar

Y en la Videna parecen haber escuchado al técnico aliancista. Este Diario conoció de muy buena fuente que Burlamaqui sería la gran -y grata- sorpresa en la convocatoria que se anunciará este domingo para los últimos dos partidos por Eliminatorias 2026. El seleccionador Óscar Ibáñez estuvo el miércoles en Matute presenciando la victoria íntima por los octavos de final de la Copa Sudamericana y ratificó lo que pensaba del mediocampista.

Burlamaqui no es un jugador nuevo para Ibáñez. Ya lo tenía mapeado incluso cuando era técnico de Cienciano, entre 2023 y 2024. En aquellos años, Alessandro jugaba en el Intercity de la tercera división de España e Ibáñez lo quiso llevar al club incaico, aunque las negociaciones no llegaron a un final esperado para el entrenador.

🗣️Alessandro Burlamaqui, volante de Alianza Lima 🔵⚪: "Me sentí bien, con mucha confianza, era el momento de demostrar y lo hice".

📹 @Luccinaz pic.twitter.com/LZSjuxvklK — Ovacion.pe (@ovacionweb) August 14, 2025

Desde la Videna nos dicen que a Ibáñez le gusta el juego del volante nacido en Lima en febrero de 2002, pero criado en España, país en el que vivió desde que tenía un año. Los recorridos con y sin balón, la dinámica que le brinda al juego cuando recibe y ya tiene mapeado a quién dársela, y su llegada al área rival son algunas de las características que siempre llamó la atención del DT. Y son, también, algunas de las razones por las que tendría decidido convocarlo. A eso se le suma que tiene el proceso de selección en juveniles: jugó con la Sub 17 y Sub 20.

La lista de Ibáñez se conocerá el domingo por la noche, luego del clásico entre Alianza y Universitario, y -de no pasar nada inesperado- Burlamaqui verá su nombre en una convocatoria del seleccionado mayor por primera vez. Un mérito a la constancia.

Alianza Lima, su mejor vitrina

Se crió en las bases del fútbol español; es decir, con los conceptos del fútbol moderno que tanto se le exige a un volante. En 2015, con 13 años, llegó al Espanyol, uno de los clubes más antiguos de La Liga. Y cuatro años más tarde fue nombrado entre los 60 mejores jóvenes talentos del mundo por el periódico inglés The Guardian.

Captura The Guardian

En 2021 fue fichado por el Valencia, dando un paso importante en su carrera: jugó algunos amistosos de pretemporada, como ante el Milan, y estuvo en la banca en tres encuentros ligueros. Pero nunca pudo dar ese último salto para su debut oficial.

Tras su paso por el conjunto ‘Che’, Alessandro tuvo temporadas discretas en clubes de tercera división como CD Bajadoz e Intercity, antes de recibir el llamado del director deportivo Franco Navarro para sumarse a Alianza Lima. En el Perú hizo su debut en primera división ante Cusco FC y acumula, hasta el momento, cinco partidos, contando su estreno en la Copa Sudamericana este último miércoles.

Sus buenas actuaciones han hecho que Ibáñez tenga planificado convocarlo a la selección mayor, como parte del legado que busca dejar en la Bicolor al mostrar nuevas caras en una selección que pide a gritos un recambio generacional.

**

**