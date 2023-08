El defensa de Alianza Lima y la Selección Peruana, Carlos Zambrano, confirmó esta tarde que estará entre “3 a 4 semanas” fuera de las canchas por un desgarro muscular de siete centímetros y, por ende, sería duda en la lista de convocados para el inicio de las Eliminatorias 2026.

“El resultado de la resonancia arrojó desgarro de siete centímetros, por lo que mi recuperación tardará de 3 a 4 semanas. Es complicado, y simplemente hay que esperar. Son cosas que estamos expuestos los futbolistas, esta vez me tocó a mí y solo queda ponerle buena cara”, dijo a Radio Ovación.

“Es duro para mí porque se vienen partidos complicados para el equipo, pero igual confío en mis compañeros que cumplirán un buen trabajo”, agregó el ‘Kaiser’.

Al ser consultado por el nuevo entrenador, Mauricio Larriera, Carlos Zambrano indicó que todavía no ha conversado con el uruguayo porque estuvo ausente en el último entrenamiento debido a la resonancia.

“Ayer no estuve en las prácticas por el tema de la resonancia, y hoy no pude entrenar con el grupo, por tanto, no me percaté mucho de lo que sucedía. Sin embargo, son nuevos aires para el equipo y solo queda trabajar de la mejor manera. El ‘profe’ viene con una idea de juego y nos tenemos que adaptar rápidamente para sacar adelante las cosas”, apuntó.

Recordemos que la lista de convocados a la Selección Peruana estarían saliendo a finales de agosto para enfrentar a Paraguay (V) y Brasil (L) el 7 y 12 de septiembre, respectivamente.