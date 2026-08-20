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El periodista José Varela informó recientemente que el futbolista de 35 años permanecerá en el fútbol brasileño, sea en el ‘Timao’ o en otro equipo. No obstante, El Comercio pudo conocer, a través de fuentes cercanas al mediocampista, que por el momento no existe ninguna definición. “Tiene contrato hasta fin de año”, señalaron a este Diario antes de ser más contundentes: “No hay nada por ahora”. Es decir, todavía no hay una renovación cerrada ni una decisión definitiva sobre el siguiente paso en la carrera del seleccionado peruano.

Mientras las especulaciones crecen, Carrillo mantiene la concentración exclusivamente en el presente. El último fin de semana volvió a sumar minutos con Corinthians al ingresar en el segundo tiempo de la victoria sobre Remo por el Brasileirao, confirmando que sigue siendo una alternativa importante dentro del plantel. Desde su llegada al club paulista, el peruano ha disputado partidos decisivos y contribuyó a la obtención de dos títulos: la Copa de Brasil 2025 y la Supercopa de Brasil 2026.

Su rendimiento en Brasil también le permitió recuperar continuidad en la selección peruana, donde continúa siendo uno de los futbolistas de mayor experiencia de cara al nuevo proceso rumbo al Mundial 2030. Esa vigencia hace que cualquier decisión sobre su futuro deportivo sea seguida de cerca tanto en Perú como en el extranjero.

En los últimos días, Carrillo fue homenajeado por Corinthians al alcanzar los 100 partidos. Este jueves será titular en el duelo ante Rosario Central por octavos de la Libertadores, trofeo que ansía (suma tres títulos locales con el timao).

André Carrillo 💯



Recentemente, nosso meio-campista completou 100 jogos com o manto alvinegro e hoje recebe sua homenagem! 🇵🇪🏴🏳️



Bem demais, Carrillo! 👊🏽#SCCPxCRU#VaiCorinthians pic.twitter.com/EnU2YAQmJd — Corinthians (@Corinthians) August 16, 2026

¿Un regreso a Alianza Lima?

Como ha ocurrido en los últimos mercados, el nombre de Carrillo vuelve a estar relacionado con Alianza Lima. No es una historia nueva. Desde hace varios años, los hinchas blanquiazules sueñan con el regreso del futbolista que debutó profesionalmente en Matute antes de iniciar una extensa carrera en Europa y Medio Oriente. Sin embargo, el propio jugador ha mantenido un discurso cambiante respecto a esa posibilidad.

En agosto del 2025 sorprendió al asegurar que no descartaba vestir otra camiseta en el fútbol peruano. “No me cierro las puertas, uno es profesional y no sabe lo que puede pasar. Obviamente soy hincha de Alianza, ahí empecé y estoy agradecido, pero nunca tuve contacto con ellos desde que salí del país”, declaró en una entrevista con el programa Full Deportes. Sus palabras generaron un intenso debate entre los aficionados, especialmente por admitir que incluso un eventual paso por Universitario no era algo imposible desde una perspectiva profesional.

No obstante, en otras oportunidades dejó claro cuál es el club con el que mantiene un vínculo sentimental. “Sé que es una posibilidad a futuro porque es el club donde crecí, donde comencé, así que no cierro las puertas a nadie”, comentó sobre Alianza Lima. En otra entrevista fue incluso más explícito: “Soy hincha de Alianza Lima, siempre lo fui. Mi sueño de niño fue jugar en Alianza y lo cumplí. Cuando jugué ahí no tenía responsabilidades y tampoco gané ningún título con el club. En un futuro quizás pueda regresar”.

André Carrillo se mostró orgulloso del nuevo título en Brasil (Foto: @andrecarrillo18)

Por ahora, ese regreso permanece únicamente en el terreno de las posibilidades. Mientras Alianza Lima busca potenciar su plantel para afrontar el Torneo Clausura, el nombre de André Carrillo no forma parte de las conversaciones en Matute, según pudo conocer este Diario. No existe una negociación en marcha ni contactos formales para intentar su fichaje.

Con contrato vigente hasta finales de año y sin una decisión tomada sobre la siguiente etapa de su carrera, Carrillo afronta meses determinantes. Su continuidad en Corinthians sigue siendo una opción concreta, pero no la única. A sus 35 años, uno de los futbolistas peruanos más exitosos de la última década mantiene abiertas varias puertas. Y aunque el regreso a Alianza Lima continúa alimentando la ilusión de miles de hinchas, hoy su futuro sigue escribiéndose en Brasil, a la espera de una definición que todavía no llega.

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