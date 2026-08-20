Por Marco Quilca León

André Carrillo volvió a instalarse en el centro de la conversación del mercado de fichajes. En los últimos días, distintos reportes desde Brasil apuntaban a que el extremo peruano continuaría en Corinthians, club al que llegó en septiembre del 2024 y donde recuperó protagonismo tras su paso por Arabia Saudita. Sin embargo, el panorama todavía está lejos de estar resuelto. Si bien la ‘Culebra’ mantiene el foco en la competencia, su futuro para el 2027 continúa siendo una incógnita.

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