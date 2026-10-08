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Resumen

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Piero Cari ha marcado cuatro goles con la selección peruana Sub 20 en lo que va del año. (Foto: FPF)
Piero Cari ha marcado cuatro goles con la selección peruana Sub 20 en lo que va del año. (Foto: FPF)
Por Marco Quilca León

En 2025, a los 17 años, Piero Cari parecía tener el futuro a sus pies. Debutó con Alianza Lima, empezó a ganarse minutos en el primer equipo y hasta llegó a vestir la camiseta de la selección peruana absoluta. Su talento llamó la atención de Néstor ‘Pipo’ Gorosito, el entrenador que le abrió las puertas del plantel profesional y encontró en su manera de jugar un parecido con uno de los grandes nombres del fútbol argentino: el mismísimo Juan Román Riquelme. Sin embargo, apenas un año después, la historia de la joven promesa blanquiazul es otra: tiene 19 años, solo ha disputado 85 minutos en la Liga 1 durante 2026 y ya no aparece en las convocatorias de Pablo Guede hace cuatro meses. Mientras tanto, con la selección peruana Sub 20 de Thiago Kosloski, vuelve a demostrar por qué alguna vez fue considerado un futbolista distinto.

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