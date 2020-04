En tiempos de cuarentena a causa del coronavirus, muchos futbolistas deben buscar formas de entretenerse, más allá de cumplir con sus entrenamientos personales. Paolo Guerrero y Jefferson Farfán se juntaron en una transmisión en vivo en Instagram, la noche del reciente domingo, y hablaron de muchos temas.

También se refirieron a Alianza Lima, y Paolo Guerrero tocó el tema de Jean Deza y lo que vivió en el club con varios hechos de indisciplina, que lo tienen sancionado y con un futuro incierto en Matute.

“Jean Deza me parece un buen jugador, pero ya depende de él. Tiene todas las cualidades para ser destacar, pero depende de uno cómo quiera llevar su carrera en el fútbol”, dijo Paolo Guerrero.

En la conversación también hablaron de Alberto Rodríguez y el sueño de niño de jugar en Alianza Lima. “Él siempre ha querido jugar en Alianza, ahora ha cumplido su sueño”, comentó Jefferson Farfán.

Ambos hablaron de lo que vivirán después del fútbol y Jefferson Farfán comentó que no quiere ser entrenador. Algo que lo ligue al fútbol pero sin la presión que vive un técnico.

“Yo no tengo la menor idea, hoy no sé qué voy a hacer cuando me retire. Será algo ligado al fútbol pero vamos a ver. Uno siempre quiere estar relacionado a esto”, apuntó Paolo Guerrero.

Fue una amena conversación que tuvieron Paolo Guerrero y Jefferson Farfán, durante más de una hora, en tiempos complicados a causa de coronavirus, que mantiene a ambos en sus casas. Mientras que el jugador de Lokomotiv está en Rusia, el integrante de Internacional pasa la cuarentena en Brasil.