La selección peruana continúa con su gira por Norteamérica con miras al inicio de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2030. Perú visita a Canadá en el Stade Saputo este sábado 3 de octubre y todo indica que el entrenador de la selección nacional mantendrá el once que logró empatar ante México en su último amistoso. A continuación, te presentamos la alineación de la escuadra bicolor.

Al arco, iría el capitán Pedro Gallese. La saga defensiva estaría conformada por Marcos Huamán, Renzo Garcés, Erick Noriega y Marcos López. Más adelante, la volante integrada por Wilder Cartagena, Oslimg Mora y Yoshimar Yotún.

Finalmente, los encargados del ataque nacional serían: Jairo Vélez, Piero Magallanes y Adrián Ugarriza. En la banca esperando su oportunidad estaría Álex Valera, de buen presente en Universitario de Deportes, que es la primera alternativa para reemplazar al ‘Bambino’.

Revisa la alineación de la selección peruana para enfrentar a Canadá por el partido amistoso de fecha FIFA en el Stade Saputo de la ciudad de Montreal, Canadá. / ELSA

Alineación de Perú vs. Canadá por amistoso FIFA

Pedro Gallese; Marco Huamán, Renzo Garcés, Erick Noriega, Marcos López; Wilder Cartagena, Oslimg Mora, Yoshimar Yotún, Jairo Vélez, Piero Magallanes y Adrián Ugarriza

¿A qué hora juega Perú vs. Canadá HOY por partido amistoso?

El partido de Perú vs. Canadá por amistoso FIFA empieza a la 1:00 PM de Perú y 2:00 PM de México este sábado 3 de octubre del 2026 en el Stade Saputo de la ciudad de Montreal.

¿Dónde ver Perú vs. Canadá EN VIVO por partido amistoso?

El partido de Perú vs. Canadá por amistoso FIFA será transmitido a través de América TV, Movistar Deportes y ATV en Perú mediante señal abierta, cable y streaming.