La selección peruana dirigida por Mano Menezes afronta un nuevo amistoso de preparación con miras a las Eliminatorias 2030. Perú enfrenta a Colombia en el NU Stadium de Miami este martes 6 de octubre y todo indica que el entrenador de la selección nacional mantendrá el once que jugó ante México. A continuación, te presentamos la alineación de la escuadra bicolor.

Al arco, iría el capitán Pedro Gallese. La saga defensiva estaría conformada por Marcos Huamán, Renzo Garcés, Erick Noriega y Marcos López. Más adelante, la volante integrada por Wilder Cartagena, Oslimg Mora y Yoshimar Yotún.

Finalmente, los encargados del ataque nacional serían: Jairo Vélez, Piero Magallanes y Adrián Ugarriza. En la banca esperando su oportunidad estaría Gianluca Lapadula, de buen presente en Universitario de Deportes, que es la primera alternativa para reemplazar al ‘Bambino’.

Alineación de Perú vs. Colombia por amistoso FIFA

Pedro Gallese; Marco Huamán, Renzo Garcés, Erick Noriega, Marcos López; Wilder Cartagena, Oslimg Mora, Yoshimar Yotún, Jairo Vélez, Piero Magallanes y Adrián Ugarriza

¿A qué hora juega Perú vs. Colombia HOY por partido amistoso?

El partido de Perú vs. Colombia se jugará este martes 6 de octubre de 2026 a las 6:45 PM (hora peruana y colombiana) en el NU Stadium de Miami, Estados Unidos.

¿Dónde ver Perú vs. Colombia EN VIVO por partido amistoso?

El partido de Perú vs. Colombia por amistoso FIFA será transmitido a través de América TV, Movistar Deportes y ATV en Perú mediante señal abierta, cable y streaming. En Colombia, el partido va a través de Gol Caracol, RCN, Caracol TV y Caracol Play.