La selección peruana afrontará este viernes una nueva prueba en la fecha FIFA cuando enfrente a Haití en el Nu Stadium de Miami. El encuentro, programado para las 7:00 p.m. (hora peruana), marcará una nueva oportunidad para el técnico Mano Menezes, que todavía no logra celebrar una victoria desde que asumió el cargo y busca consolidar una base de jugadores para el nuevo proceso.

Para este compromiso, el entrenador brasileño apostaría por una formación con Pedro Gallese en el arco; Oliver Sonne, Renzo Garcés, Alfonso Barco y Marcos López en defensa; Erick Noriega, Yoshimar Yotún y André Carrillo en el mediocampo; mientras que Kenji Cabrera, Jairo Vélez y Jhonny Vidales conformarían el tridente ofensivo. En los últimos entrenamientos, el comando técnico trabajó con una estructura que prioriza el equilibrio en el medio y velocidad por las bandas.

Una de las principales novedades sería la presencia de futbolistas que buscan consolidarse con la selección absoluta. Kenji Cabrera y Jhonny Vidales aparecen entre las opciones ofensivas de Menezes, quien pretende ampliar el universo de convocados pensando en el futuro inmediato del equipo nacional. La intención también pasa por encontrar variantes en una zona donde Perú mostró dificultades en sus recientes presentaciones.

⚽️ 𝗣𝗼𝗿 𝗹𝗼𝘀 𝗰𝗼𝗹𝗼𝗿𝗲𝘀, 𝗽𝗼𝗿 𝗹𝗮 𝗴𝗲𝗻𝘁𝗲, 𝗽𝗼𝗿 𝗲𝗹 𝗣𝗲𝗿𝘂́ ❤️🤍



Haití 🇭🇹 🆚 #LaBicolor 🇵🇪

🏟️ Estadio Nu Stadium

🥅 Amistoso Internacional#UnSentimientoQueNosUne pic.twitter.com/MrBYpUJpWE — La Bicolor (@SeleccionPeru) June 5, 2026

La Bicolor llega a este amistoso luego de caer ante Senegal y empatar frente a Honduras en los dos primeros partidos de la etapa de Mano Menezes. Los resultados han incrementado la necesidad de una respuesta futbolística y también estadística, considerando que el equipo aún no consigue una victoria en el nuevo ciclo.

Del otro lado estará una selección haitiana que llega fortalecida luego de vencer por 4-0 a Nueva Zelanda y que utiliza este amistoso como parte de su preparación para el Mundial 2026. El encuentro será transmitido por América TV, ATV y Movistar Deportes para todo el país.

Alineaciones de Perú vs Haití: probables oncenas

Perú: Pedro Gallese; Oliver Sonne, Renzo Garcés, Alfonso Barco, Marcos López; André Carrillo, Erick Noriega, Jairo Concha; Kenji Cabrera, Jairo Vélez y Jhonny Vidales.

Haití: Johnny Placide; Martin Experience, Ricardo Adé, Carlens Arcus, Jean-Kevin Duverne; Danley Jean Jacques, Dominique Simon, Josué Casemir; Duckens Nazon, Wilson Isidor y Ruben Providence.