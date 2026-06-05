Resumen

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Alineación de Perú vs Haití hoy por partido amistoso FIFA en Miami. (Foto: FPF)
Alineación de Perú vs Haití hoy por partido amistoso FIFA en Miami. (Foto: FPF)
Por Redacción EC

La selección peruana afrontará este viernes una nueva prueba en la fecha FIFA cuando enfrente a Haití en el Nu Stadium de Miami. El encuentro, programado para las 7:00 p.m. (hora peruana), marcará una nueva oportunidad para el técnico Mano Menezes, que todavía no logra celebrar una victoria desde que asumió el cargo y busca consolidar una base de jugadores para el nuevo proceso.

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