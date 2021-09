La selección peruana chocará este domingo 05 de setiembre ante la selección de Venezuela y Ricardo Gareca alista algunas modificaciones en la alineación titular para el duelo por las Eliminatorias Qatar 2022. La Bicolor contará con la vuelta de Gianluca Lapadula al once titular, un cambio que genera alta expectativa en la previa.

‘Il Bambino’ volverá al once titular de Perú en reemplazo de Paolo Guerrero, quien no mostró su mejor rendimiento ante Uruguay en la jornada 9 de las Eliminatorias. Además, Edison Flores no estaría desde el arranque y Luis Advíncula sería el otro hombre que saldría de la oncena titular.

Perú vs. Venezuela: la posible formación de la selección peruana

En el arco se mantendrá Pedro Gallese; Aldo Corzo iría por Luis Advíncula en banda derecha, Alexander Callens y Anderson Santamaría sería los centrales y Marcos López iría por banda izquierda; Yoshimar Yotún y Renato Tapia en la primera línea de volantes; André Carrillo como extremo por derecha, Christian Cueva detrás del punta, Raziel García como extremo izquierdo en lugar de Edison Flores y Gianluca Lapadula en reemplazo de Paolo Guerrero como delantero.

Esta sería la alineación que presentaría Ricardo Gareca para el partido ante la selección de Venezuela, un encuentro donde la selección peruana necesita obtener sí o sí la victoria para poder salir del fondo de la tabla de posiciones y empezar a pelear por los puestos de clasificación al Mundial Qatar 2022.

Además, será el regreso de Gianluca Lapadula, quien marcó 4 goles en la Copa América 2021 y fue la gran figura de la selección peruana en dicho torneo, volviéndose una pieza importante dentro del equipo de Ricardo Gareca.

