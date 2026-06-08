Perú y España miden fuerzas en México a pocos días del incio del Mundial 2026. Las alineaciones probables para el partido amistoso entre Perú y España de este lunes 8 de junio de 2026 en Puebla, México, presentan las siguientes formaciones proyectadas por los cuerpos técnicos de Mano Menezes y Luis de la Fuente.

El estratega Mano Menezes busca consolidar su renovación tras vencer a Haití, evaluando variantes como el ingreso desde el arranque de Yoshimar Yotún o Rodrigo Vilca.

Perú formaría con Pedro Gallese en el arco, una línea defensiva de cuatros jugadores conformada por: Oliver Sonne, Renzo Garcés, Alfonso Barco y Marcos López. En la volante estarían Erick Noriega, Yoshimar Yotún, André Carrillo, para dejar en ataque al tridente; Kenji Cabrera, Jairo Vélez y Jhonny Vidales.

Por otro lado, España con miras a su debut en la Copa del Mundo, formaría de la siguiente manera: Unai Simón, Pedro Porro, Aymeric Laporte, Jon Martín (o Eric García), Alejandro Grimaldo; Rodri, Pedri, Fabián Ruiz, Dani Olmo, Ferran Torres y Borja Iglesias.

¿Por qué no juega Lamine Yamal?

Lamine Yamal no juega hoy porque está cuidándose de una lesión muscular y el cuerpo técnico de España prefirió no arriesgarlo en este amistoso.

El delantero sufrió a finales de abril un desgarro en el isquiotibial de su pierna izquierda jugando para el FC Barcelona. Aunque ya se encuentra en la fase final de su recuperación e incluso realiza trabajos parciales con el grupo, Luis de la Fuente decidió que no viaje a Puebla. El atacante se quedó en el campamento base de la selección en Chattanooga, Estados Unidos, para ponerse a punto físicamente.

El equipo de Luis de la Fuente tampoco contará con Nico Williams ni Víctor Muñoz, quienes continúan recuperándose de lesiones.