América TV EN VIVO: es el canal que transmite el partido de Perú vs. Chile por partido amistoso de la fecha FIFA. ¿Cómo ver América TV EN VIVO? Para que puedas ver América TV EN DIRECTO, tienes las opciones de verlo por señal abierta, cable o streaming. Si quieres ver el partido por señal abierta, solo tendrás que conectar una antena digital o analógica a tu televisor. Si lo miras por TV en cable, deberás contratar cualquiera de los siguientes cableoperadores: Claro TV, Movistar TV, Best Cable, Zapping TV, Win Cable, entre otros. Si quieres ver el juego online por internet, podrás sintonizar la app de América TV GO.