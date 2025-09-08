América TV EN VIVO: es el canal que pasa el partido de Perú vs. Paraguay por la última jornada de las Eliminatorias Sudamericana 2026. ¿Cómo ver América TV EN VIVO? Para que puedas ver América Televisión en directo en suelo peruano, tienes las opciones de hacerlo por señala abierta o cable. Si verás el canal por TV abierta, solo deberás conectar una antena digital a tu televisor y sintonizar el Canal 4. Si eliges verlo por cable, deberás contar con el servicio de Movistar, DirecTV, Claro, entre otros. Por streaming, está disponible la señal de América TV GO.

VIDEO RECOMENDADO Perú vs. Paraguay en vivo: ver transmisión del partido por la jornada 17 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 desde el estadio Nacional.