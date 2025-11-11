América TV EN VIVO: es el canal en Perú que transmitirá el partido de Perú vs Rusia por partido amistoso. ¿Cómo ver América TV EN VIVO? Para que puedas ver América TV en Perú tienes 3 opciones, la que es por cable, streaming y televisión abierta. Para que lo puedas mirar en TV abierta solo deberás de conectar una antena digital a tu televisor y sintonizar el canal 4. Luego, si deseas verlo por cable, deberás contratar cualquiera de los siguientes operadores: Win, Movistar TV, Claro TV, Bestcable o DirecTV. ¿Dónde ver América TV GO por intrnet? Para que mires América TV GO tendrás que descargarte la app disponible en iOS y Android o por su web.

