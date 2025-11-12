Perú vs Rusia EN VIVO
El equipo dirigido por Manuel Barreto llegó el martes al país ruso y quedó listo para disputar el amistoso. La blanquirroja se encuentra en un cambio regeneraciónal y con el regreso de Pedro Gallese a la selección nacional, se espera que la columna vertebral se vaya formando para las siguientes Eliminatorias y Copa América.
La selección peruana visitará este miércoles 12 de noviembre del 2025 a Rusia para medir fuerzas en un partido amistoso que se llevará a cabo en el Gazprom Arena, en la ciudad de San Petersburgo.
Bienvenidos, amigos de El Comercio, a la transmisión del minuto a minuto del partido amistoso entre Perú vs Rusia.
¿A qué hora juega Perú vs Rusia HOY?
El partido amistoso de Perú vs. Rusia por la fecha FIFA, se jugará este miércoles 12 de noviembre del 2025 a las 12:00 p.m. (hora de Perú) en el Gazprom Arena.