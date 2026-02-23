La Federación Peruana de Fútbol (FPF) confirmó oficialmente los partidos amistosos que disputará la selección peruana durante la fecha FIFA de marzo del 2026, como parte de su preparación internacional bajo la dirección técnica de Mano Menezes. La Blanquirroja afrontará dos encuentros en Europa frente a rivales de distintas confederaciones, en lo que será una prueba clave para consolidar el nuevo proceso del combinado nacional.

El primer compromiso será ante Senegal el sábado 28 de marzo de 2026 en el Stade de France, en Saint-Denis, a partir de las 11:00 a. m. (hora peruana). Este duelo marcará el debut oficial del técnico brasileño al mando del equipo y enfrentará a la Bicolor contra el vigente campeón de África, en un escenario emblemático con capacidad para más de 80 mil espectadores.

Posteriormente, Perú volverá a la acción el martes 31 de marzo de 2026, cuando enfrente a Honduras desde la 1:00 p. m. (hora peruana) en el Estadio Municipal de Butarque, en España. Este segundo amistoso permitirá al comando técnico evaluar variantes y ampliar el universo de jugadores convocados, en busca de fortalecer el equipo de cara a las próximas competencias internacionales.

Estos encuentros forman parte del plan de reestructuración deportiva impulsado por la FPF, que busca potenciar el rendimiento de la selección con rivales de nivel internacional. La fecha FIFA de marzo será determinante para medir el progreso del equipo y sentar las bases del nuevo ciclo, con el objetivo de devolver a la selección peruana al protagonismo en el ámbito mundial.