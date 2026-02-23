Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La selección peruana jugará ante Senegal y Honduras en Europa durante la fecha FIFA de marzo de 2026, como parte de su preparación nacional.
Por Redacción EC

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) confirmó oficialmente los partidos amistosos que disputará la selección peruana durante la fecha FIFA de marzo del 2026, como parte de su preparación internacional bajo la dirección técnica de Mano Menezes. La Blanquirroja afrontará dos encuentros en Europa frente a rivales de distintas confederaciones, en lo que será una prueba clave para consolidar el nuevo proceso del combinado nacional.