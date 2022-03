Conforme a los criterios de Saber más

Parecía ser un centro inofensivo. De hecho lo era. Pero terminó convirtiéndose en una polémica tan grande como el Centenario, uno de los estadios más grandes de Sudamérica y escenario en el que la selección peruana cayó 1-0 ante Uruguay por la penúltima fecha de las Eliminatorias Qatar 2022. Una derrota que pudo haber sido un valioso empate para acercarnos más al Mundial.

Se jugaba el minuto 92 en la capital uruguaya, cuando Miguel Trauco envió un centro desde casi el mediocampo en busca de los delanteros (Santiago Ormeño y Alex Valera). El balón no cumple su objetivo y cae bombeado donde estaba posicionado el portero Sergio Rochet, quien por un momento pierde sentido de ubicación y controla el balón con las manos pero metido en su arco.

¡POLÉMICA EN MONTEVIDEO! La imagen que muestra que Rochet y el balón ingresan al arco uruguayo.



⏱️ | Uruguay 🇺🇾 1-0 🇵🇪 Perú



En el 003 y 703 HD de Movistar TV ▶️ https://t.co/0QaBBNQcVV



𝑱𝒖𝒏𝒕𝒐𝒔 𝒉𝒂𝒔𝒕𝒂 𝒆𝒍 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍. 💪#LaCasaDeLaSelección ❤️ pic.twitter.com/7sl8YZ3qXR — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) March 25, 2022

En campo, todos los jugadores peruanos intentan convencer al árbitro de que fue gol. Afuera, suplentes y cuerpo técnico, empiezan a reclamar al cuarto árbitro. “Es gol, es gol”, le gritan, pero el juez principal, el brasileño Anderson Daronco, ni se inmuta. Hace un pequeño gesto de escuchar a sus compatriotas en el VAR pero inmediatamente continúa el juego.

La polémica crece aún más por el siguiente motivo: Daronco no hizo uso del sistema de “Detección automática de goles (DAG)”, ese reloj que, con ayuda de la tecnología, le avisa a los árbitros si el balón ingresa o no completamente al arco. Una herramienta que se empleó en el fútbol para evitar “goles fantasma” como el de Frank Lampard a Alemania en el Mundial 2010 y que la FIFA pone en su reglamento. Sin embargo, Conmebol no lo usa.

“La FIFA o la confederación, dado el caso, podrán emplear tecnologías como la detección automática de goles (DAG), el sistema de árbitros asistentes de vídeo (VAR) o los dispositivos de seguimiento electrónico del rendimiento (EPTS), según establezcan las Reglas de Juego”, señala el punto 1 del capítulo 9 del “Reglamento de la Copa Mundial de la FIFA 2022 - Fase preliminar”.

“De conformidad con las disposiciones pertinentes de las Reglas de Juego promulgadas por el International Football Association Board y en vigor en el momento de la fase final, los árbitros asistentes de vídeo (VAR) podrán ayudar al árbitro en sus decisiones mediante el uso de repeticiones de imágenes”, añade. En el Perú-Uruguay no pasó ni uno ni lo otro.

Julio César Uribe cuenta los secretos de la victoria peruana ante Uruguay en 1981.

¿Quién es Anderson Daronco?

Anderson Daronco fue el elegido para impartir justicia en el crucial encuentro entre Perú y Uruguay, acompañado de sus compatriotas Bruno Pires y Kleber Gil (jueces de línea), y Wagner Reway (VAR). Más allá de que dejó pegar a los uruguayos (André Carrillo se fue lesionado), el brasileño parecía llevar con tranquilidad el encuentro. De hecho, la derrota de Chile en Brasil no ponía contra las cuerdas a un seleccionado peruano que, pese a caer, depende de sí mismo para asegurar el quinto cupo de Qatar 2022 (el repechaje). Sin embargo, un posible gol no convalidado lo ha puesto en el centro de las críticas.

¿Quién es Daronco? Conocido en su país y Sudamérica por sus 90 kilos de peso y su musculatura, el réferi brasileño dirigió por primera vez en un torneo en enero de 2009, en el Campeonato Gaúcho. En octubre de 2014 se transformó en árbitro FIFA. Ha dirigido torneos internacionales, tales como la Copa Libertadores, Copa Sudamericana, y también partidos por las eliminatorias.

El dato curioso es que Anderson nunca dirigió a la selección peruana en torneos de mayores. Solo lo hizo con una sub-20 en el año 2017, cuando la Bicolor empató 1-1 con Venezuela en el campeonato sudamericano desarrollado en Ecuador. Todo lo contrario ocurre con la selección uruguaya, a la que arbitró en cuatro ocasiones (tres por Eliminatorias y uno en Copa América) y en ninguna la Celeste conoció de derrotas. Es más, estuvo inmerso en otra polémica que favoreció al cuadro charrúa.

Anderson Daronco tampoco pitó ese penal de Javier Pinola ante Independiente en la Copa Libertadores 2018.

La otra polémica de Anderson Daronco que favoreció a Uruguay

En septiembre del año pasado, por la fecha 10 de las Eliminatorias Qatar 2022, Ecuador visitó a Uruguay en el estadio Campeones del Siglo. El encuentro acabó con victoria del local por 1-0 con gol de Gastón Pereiro; sin embargo, las celebraciones quedaron empañadas por las polémicas que hubo en un choque dirigido por nada más y nada menos que Anderson Daronco.

La Federación Ecuatoriana de Fútbol protestó en contra del arbitraje por tres jugadas puntuales: posible penal de José María Giménez a Michael Estrada y dos entradas violentas en contra de Gonzalo Plata, el primero de Nahitan Nández y el segundo Rodrigo Bentancur. De hecho, Estrada mostró en fotografías las marcas de los toperoles que Giménez le dejó en la pierna izquierda.

El VAR no intervino en estas jugadas. El PENALAZO y la roja a Nandez que se la mereció antes de esta falta a Gonzalo Plata.



Una vez mas una vergüenza el arbitraje de los árbitros @CONMEBOL y que casualidad en los dos últimos partidos de Ecuador fuera de casa. pic.twitter.com/Lo9dIavlN1 — BOTV Gold (@BOTVGoold) September 10, 2021

“Existieron detalles que terminaron disparando el partido a un lugar o hacia otro. La patada que le pegan a Gonzalo Plata era claramente expulsión y también era penal contra Michael Estrada”, dijo el técnico de la ‘Tri’, Gustavo Alfaro, al término del partido.

No pasó mucho tiempo de ese encuentro y Anderson Daronco protagonizó una nueva polémica, esta vez la selección peruana salió perjudicada.

Así quedó la pierna de Michael Estrada después de la entrada de José Maria Giménez en el área de Uruguay.



Para Daronco y el VAR, no hubo penal. pic.twitter.com/4aUlRL9hXP — Daniel Navas V. (@DanielNavasV) September 10, 2021

