Mientras la Selección Peruana de Fútbol se alista para sus amistosos de marzo ante Senegal y Honduras, uno de los nombres que podría aparecer en la primera convocatoria de Mano Menezes es el de André Carrillo.

La ‘Culebra’ habló sobre la bicolor y dejó una frase que rápidamente llamó la atención, aunque aparentemente la dijo de broma.

Consultado sobre si jugar en ciudades de altura podría representar una ventaja para Perú en el proceso rumbo al Mundial 2030, Carrillo respondió en tono de broma: “Si va a ser en la altitud, que no me convoquen, porque no aguanto”.

Más allá de la ironía, el atacante fue más analítico al abordar el tema. “Sinceramente no sé. Yo no sacaría ventajas personalmente, te lo digo por mí. Probablemente los jugadores que están habituados a jugar ahí sí, pero hoy por hoy creo que eso no influye mucho”, explicó.

Agregó que, a su juicio, selecciones como Bolivia sí logran una diferencia marcada jugando en la altura, mientras que otras como Ecuador ya compiten con naturalidad en ese contexto.

Carrillo también dejó clara su preferencia: “Yo prefiero jugar en el llano, claramente”, afirmó, descartando que para él sea un factor determinante apostar por sedes en ciudades con mayor altitud.

La selección enfrentará primero a Senegal, actual campeón de África, el sábado 28 de marzo en el Stade de France. Luego se medirá ante Honduras el martes 31 en el Estadio Municipal de Butarque, en Madrid.