“¿Llegaré a ser futbolista?”, le pregunta André Carrillo a su papá, mientras se dirigen a Matute para los entrenamientos. Don Alex, policía de profesión, lo mira y sonríe. Confía más en su hijo que su propio hijo. Categoría 91 de Alianza Lima, André no estaba seguro de su futuro pateando un balón. “Pasa que en mi club era uno más, no era muy destacado. Estaban Olascuaga, Bazán, Diago Portugal, Jack Durán. Yo ahí no pintaba”, confesó a Somos luego de contar que estudió administración hotelera en el Instituto CEPEA por seis meses antes de firmar su primer contrato profesional con los blanquiazules, allá por el 2009.

Más de una década ha pasado de esa conversación entre padre e hijo. De esa pregunta inocente de quien es bueno, pero no se sabe como tal. Carrillo, ya en la base 3, no solo es futbolista profesional. Es el referente de una selección mundialista que se aferra a sus driblings endemoniados para superar lo hecho en la Copa América 2019 y jugar una nueva Copa del Mundo .

Desde que debutó -5 de diciembre de 2009, 2-2 ante UCV- André ha tenido que saber convivir con las críticas. Primero porque no sabía definir, luego porque era intrascendente en sus equipos. Y ahora porque juega en Arabia Saudí y no en otro club top de Europa, como si la decisión fuera enteramente de él.

Con su gol ante Venezuela, la ‘Culebra’ no solo es el goleador de la Copa América 2021 con dos tantos (igual que Neymar, por ejemplo); también se convirtió en uno de los hombres más influyentes de la era Gareca. Con 14 festejos y cinco asistencias, solo es superado por Edison Flores (13/4), Christian Cueva (11/11) y Paolo Guerrero (18/6) ; según los datos del estadístico Jesús Chirinos.

“Seguiré en Al-Hilal, me convertiré en una leyenda en el equipo y me consolidaré durante muchos años”, respondió André ante las críticas de por qué no cambiaba de equipo. Era agosto del 2020 y el atacante había jugado un Mundial -marcó un gol, el primero de Perú después de 36 años- y una final de Copa América. Había logrado eso y ocho títulos (cinco en Portugal y dos en Arabia). Luego ganaría dos campeonatos más y se convertiría en el cuarto peruano con más títulos oficiales en el extranjero, detrás de Juan Joya (11/1953-1970), Jefferson Farfán (12/2001-actualidad) y Claudio Pizarro (19/1996-2020). Además logró lo que se propuso: ser leyenda viviente en su club, ya que levantó todos los trofeos que se podía ganar.

Sin Paolo Guerrero ni Jefferson Farfán, Carrillo -junto a Cueva- son los conductores de la selección en Brasil . La ‘Culebra’ empezó bien (puntaje de 6 en los primeros tres partidos, según el UnoxUno de Deporte Total), pero ante Venezuela se destapó, y no solo por el gol: 8 puntos y Mejor jugador del partido.

No viene de la Bundesliga, tampoco del fútbol brasileño. Viene de una liga exótica en crecimiento. Pero André demuestra partido a partido que no necesita una liga top para brillar con la ‘Bicolor’ bien puesta.

Inicio complicado

Debut en diciembre de 2009. Empate 2-2 ante UCV. Tenía 18 años. Hasta ahí, todo espectacular. Sin embargo, desde ese día hasta 2011, año en el que se hizo titular, solo jugó 21 partidos. En esa temporada se jugó el Sudamericano Sub20 en nuestro país y Carrillo comandaba la selección de Gustavo Ferrín junto a Christian Cueva, Carlos Ascues, Joazinho Arroé y Alexander Callens.

A la selección le fue pésimo, haciendo cuatro puntos de doce posibles y no clasificó al hexagonal. André no hizo goles ni dio asistencias, pero agentes europeos le veían futuro. Sporting Lisboa ganó la pugna y se lo llevó .

“Espero que todo me vaya bien. Me pone muy contento que un jugador como Alberto Rodríguez, quien ya ha marcado diferencias en el fútbol de Portugal, opines que me irá bien. Yo no quiero defraudar a los que confían en mí, voy a trabajar muy fuerte”, dijo antes de viajar a Europa para unirse al club que formó en su momento a Luis Figo y Cristiano Ronaldo.

Fue presentado el 6 de mayo de 2011 y debutó el 31 de julio en la caída (3-0) ante Valencia en la presentación oficial del plantel para la temporada 2011-12 del club portugués . Carrillo empezó desde la banca y si en Alianza era nueve, en el Sporting lo tiraron a la banda. Si algo le falta, es el gol, pensaron. La ‘Culebra’, esa temporada, jugó 40 partidos (22 de titular) y solo anotó dos goles. Eso sí, fue importante en la gran campaña del equipo en la Europa League, llegando a semifinales.

Recién cuatro años después (31 de mayo de 2015), André consiguió su primer título en el Viejo Continente: Copa de Portugal . Después vendría la Supercopa de Portugal, donde, para la alegría de los peruanos, el autor del gol fue André Carrillo. El partido quedó 1-0 a favor del Sporting de Lisboa. El Benfica sufrió al peruano y empezaba a pensar en él. El atacante ya empezaba a escuchar ofertas de otros equipos europeos.

André Carrillo con la Supercopa de Portugal. (Foto: Agencias)

Congelado

En el fútbol está lleno de ecuaciones simples. Una de ellas es la siguiente: si un futbolista juega bien, los clubes más poderosos lo comprarán. Sporting de Lisboa sabía perfectamente eso y, en su afán de ganar en una posible venta de Carrillo, decidió ofrecerle una renovación de contrato. El peruano no aceptó .

Tal vez fue por autoconcepto, pero André Carrillo sabía que los clubes no iban a pagar 19 millones de dólares por contar con sus servicios. Mejor que se compren a un brasileño o colombiano. Como el contrato del peruano termina en junio del 2016, decidió esperar para ser jugador libre. Esta decisión fue una ofensa para la directiva del Sporting de Lisboa, y así como si nada, Carrillo no volvió a ser incluido en el equipo .

“Tengo un proceso disciplinario que lo estoy asumiendo y del resto no puedo hablar porque está fuera de mi alcance. Esos temas lo manejan mi representante y los abogados”, dijo cuando llegó a Lima para afrontar los partidos ante Colombia y Chile por las Eliminatorias.

Carrillo llegó al Benfica en julio de 2016, firmando un contrato de cinco año. Pese a que solo se quedó una temporada, ganó tres títulos: una liga, una Copa de Portugal y una Supercopa de Portugal . Anotó dos goles y dio una asistencia. Luego se fue prestado al Watford de la Premier League, una liga top de Europa. Pero tampoco pudo mantenerse.

El Mundial y una decisión inesperada

André Carrillo fue uno de los mejores en Rusia 2018 y anotó el primer gol de Perú en un Mundial después de 36 años. Sus actuaciones ante Dinamarca, Francia y Australia hicieron que su nombre suene en distintos clubes de Europa. Watford y Fulham lo timbraron, pero no aceptó. “Son equipos que tú vas a pelear por no caer a Segunda y ese no es un objetivo que yo tengo”, señaló tiempo después de firmar por el Al-Hilal.

La ‘Culebra’ en Arabia encontró lo que siempre buscó: continuidad y confianza. Y retribuyó todo eso con goles y títulos. En su primera temporada anotó cuatro goles, en la segunda cinco y en la tercera ocho . Además, trasladó ese buen momento de cara al arco a la selección.

Después del Mundial, Perú jugó 31 partidos y marcó 30 goles. con trece jugadores distintos haciéndose presente en el marcador, además de dos autogoles. Pero en los 16 partidos oficiales hay un nombre que repite más: André Carrillo, con cinco tantos.

Goles oficiales post

Mundial Jugador Rival Torneo 5 André Carrillo Paraguay - 2

Brasil - 1

Ecuador - 1

Venezuela -1 Eliminatorias

Eliminatorias

Copa América 2021

Copa América 2021 3 Paolo Guerrero Bolivia, Chile, Brasil Copa América 2019 2 Edison Flores Bolivia, Chile Copa América 2019 1 Jefferson Farfán

Yoshimar Yotún

Renato Tapia

Christian Cueva

Luis Advíncula

Sergio Peña

Gianluca Lapadula

Autogol Bolivia

Chile

Chile

Ecuador

Ecuador

Colombia

Ecuador

Ecuador Copa América 2019

Copa América 2019

Copa América 2019

Eliminatorias

Eliminatorias 2021

Copa América 2021

Copa América 2021

Copa América 2021

En el inicio de las Eliminatorias anotó tres tantos y en esta Copa América lleva dos . Sin Paolo Guerrero y a la espera de que Lapadula de afiance, Carrillo ha tomado la obligación de marcar goles. Si alguna vez lo criticaron porque le falta anotar, ya no lo pueden hacer. Ni qué hablar de sus decisiones futbolísticas.

