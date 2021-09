Conforme a los criterios de Saber más

Ricardo Gareca ha sorprendido a todos con su lista de convocados. Por primera vez el técnico de la selección peruana eligió a 30 futbolistas. Uno de los nombres que destaca en este llamado es el de André Carrillo. El jugado viene arrastrando una lesión en la espalda y vendrá a recuperarse y así tener algunos minutos en esta fecha triple de Eliminatorias Qatar 2022. No será la primera vez que el estratega argentino arriesgue colocando un jugador que no está del todo bien.

“Carrillo fue convocado para saber si tiene alguna posibilidad y ver si tiene alguna oportunidad en el tercer partido. Viene específicamente a recuperarse acá. Y también porque están próximas dos fechas siguientes”, declaró Ricardo Gareca sobre la convocatoria de André Carrillo.

El lunes 20 de setiembre, el Al-Hilal informó por medio de un boletín informativo que André Carrillo sufrió una fractura en la parte baja de la espalda y que su recuperación tardaría hasta cuatro semanas. Con este diagnóstico, el jugador peruano se tendría que perder la fecha triple; sin embargo, Ricardo Gareca espera que la ‘Culebra’ pueda tener minutos ante Argentina.

No será la primera vez que el técnico de la selección peruana arriesgue con un jugador que no está bien físicamente. En todos estos años que tiene al mando de blanquirroja lo hizo algunas veces, sobre todo con sus estrellas. En la mayoría de veces no le fue nada bien.

JEFFERSON FARFÁN

Ricardo Gareca siempre tuvo una debilidad por Jefferson Farfán. En el inicio de su proceso con la selección peruana lo consideró una pieza fundamental en el equipo. Es el jugador por el que más veces apostó. A pesar de no tener minutos o salir de una lesión, el ‘Tigre’ lo hacía alinear.

Prueba de ello es la reciente convocatoria de Farfán. La ‘Foquita’ aun no está recuperado totalmente de su lesión a la rodilla. Es por eso que en Alianza Lima viene alternando los últimos 30 minutos de cada partido. Saben que no lo pueden exigir al máximo y lo están llevando de a poco.

Para el partido Perú vs. Venezuela que se jugó marzo del 2016 por las Eliminatorias de Rusia 2018, Ricardo Gareca decidió alinear a Jefferson Farfán. Aquel día, el atacante no tuvo un buen partido. Se le notó que algo le pasaba. Y así fue, luego del encuentro explicó que no estaba para jugar porque venía golpeado.

“No jugamos bien. En mi caso, yo no estaba al 100 por ciento y Carlos Ascues tampoco. Creo que se regalaron dos jugadores más en el partido. Es lo que pienso. En Eliminatorias no se puede regalar nada”, fueron las declaraciones de Jefferson Farfán que terminaron de alejarlo de la blanquirroja por un buen tiempo.

La última vez que Gareca convocó a Farfán fue para la dos primeras fechas de las Eliminatorias a Qatar 2022. Aquella vez, Ricardo Gareca volvió a arriesgar poniendo a la ‘Foquita’ quien por ese entonces no tenía equipo y se decía que tenía un problema en la rodilla.

En efecto, luego de la derrota por 4-2 ante Brasil donde Farfán inicia las acciones y juega casi todo el partido, decidió operarse de la rodilla. Aun así, Jefferson marcó la diferencia en el encuentro. Fue un dolor de cabeza para los defensas brasileños.

CLAUDIO PIZARRO

Luego empatar 2-2 ante Venezuela en Lima por las Eliminatoria Rusia 2018, a la selección peruana le tocó visitar Uruguay. El ambiente no era nada bueno en la blanquirroja. Se decía que Claudio Pizarro estaba con un dolor y aun así Ricardo Gareca lo puso como titular.

Aquella vez Claudio Pizarro hizo dupla en ataque con Paolo Guerrero. El partido del ídolo del Bayern Múnich no fue el mejor. Se le notaba lento, dejando todo el desgaste el su compañero en ofensiva.

Claudio Pizarro fue cambiado por una lesión al inicio del segundo tiempo ante Uruguay hace cuatro años. Nunca más volvió a la Selección Peruana. (Foto: AFP)

A los 49 minutos, Claudio Pizarro pidió su cambio. Se quejaba de un dolor en las costillas. La actitud del delantero fue reprochada por Paolo Guerrero. Luego del gol de Uruguay y al final del partido el ‘Depredador’ no dudo en increparle por salir del campo.

“Al final del primer tiempo sentí un pequeño tirón en la espalda que es muy cerca de la costilla. Según el doctor espera que no sea un desgarro. Cuando entro trato de jugar un poco, pero lamentablemente no podía girar y por eso pedí mi cambio”, dijo Claudio Pizarro.

Ese partido fue el último de Claudio Pizarro con la selección peruana. Ricardo Gareca no lo volvió a convocar. Se habló mucho de lo que pasó en los vestuarios tras esa fecha doble y el técnico decidió buscar nuevos jugadores.

PAOLO GUERRERO

En estas Eliminatorias a Qatar 2022, Paolo Guerrero no ha tenido mucho protagonismo. Solo ha jugado 2 partidos como titular. Esto debido a que tuvo algunas lesiones que lo dejaron fuera de la selección y también de su club.

Para Ricardo Gareca, Paolo Guerrero es su delantero titular. La selección peruana está acostumbrada a jugar con el delantero. Todos conocen muy bien los movimientos del atacante y todo se hacía más fácil cuando estaba en cancha.

Las dos veces que Paolo Guerrero fue titular en estas Eliminatorias, lo hizo saliendo de una lesión. Primero en la derrota por 3-0 ante Colombia en Lima y luego en el empate 2-2 ante Uruguay también de local.

AME3244. LIMA (PERÚ), 03/06/2021.- El jugador Paolo Guerrero (i) de Perú disputa hoy el balón con Yerry Mina de Colombia, durante un partido por las eliminatorias sudamericanas al Mundial de Catar 2022, en el Estadio Nacional de Lima (Perú). EFE/ Paolo Aguilar /POOL

En ambos partidos, Paolo Guerrero no cumplió una buena labor dentro del campo de juego. Se le notó que estaba lejos del nivel que todos conocíamos. Es más, luego del empate ante Uruguay, Ricardo Gareca iba a ponerlo desde el inicio ante Venezuela; sin embargo, el mismo jugador se le acercó para decirle que no se sentía bien.

“Paolo hoy iba a jugar, pero él viene de estar mucho tiempo afuera, si bien ya está teniendo minutos, ha estado bastante tiempo inactivo, ya está recuperado. En una charla que tuvimos, no se sentía bien para estar de arranque, se sentía más cómodo ingresando en el segundo tiempo y eso es lo que pasó. Pero estaba en los planes que hoy jugara de entrada”, declaró Ricardo Gareca luego del triunfo por 1-0 sobre Venezuela.

Paolo Guerrero no tuvo un buen partido ante Uruguay. (Foto: FPF)

Ahora ya será decisión de Ricardo Gareca si es que vuelve a apostar por un jugador que recién sale de una lesión. André Carrillo recién podría tener minutos ante Argentina, veremos qué es lo que tiene preparado el técnico en esta fecha triple.

