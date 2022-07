André Carrillo debutó en Alianza Lima la temporada 2009, pero recién en el 2010 y 2011 tuvo más continuidad y buen rendimiento que le valió ser contratado por el Sporting de Lisboa, club donde estuvo por cuatro temporadas, jugando más de 100 partidos.

Luego de pasar por Benfica, Watford y en la actualidad en el Al-Hilal, André habló sobre la posibilidad de volver a jugar en Alianza Lima: “Me gustaría llegar estando en buen nivel y no solo para retirarme porque sé quien soy y, seguramente, me van a abrir las puertas. Me gustaría llegar y a lo mejor ganar un título y darle una alegría a la gente blanquiazul como lo hizo Jefferson Farfán”.

“No sé hasta cuándo juegue porque eso lo va a determinar el cuerpo y las ganas que uno aún pueda sentir de ir a los entrenamientos, pero creo que 4 o 5 años más seguiré fuera del país”, añadió el delantero que fue parte del plantel mundialista en Rusia 2018 en entrevista a Full Deporte.

Con respecto a la designación de un nuevo entrenador para la selección peruana, indicó: “Hay que analizar bien esta situación para que encaje en el grupo. No es lo mismo ser técnico de un club que de una selección. Además, considero que tiene que tener experiencia de dirigir en Eliminatorias. Veremos qué decisiones se toman”.

También descartó los rumores que indican que varios futbolistas pensaron en renunciar a la blanquirroja debido a la no renovación de Gareca: “Con todo respeto, el ‘profe’ Gareca ya no va a continuar pero no por eso van vamos a renunciar a la Selección. La vida sigue”.