El extremo nacional André Carrillo se formó en el Esther Grande de Bentín y en el 2007 Alianza Lima lo jaló para sus divisiones menores. Dos años después, estaba debutando en Primera.

Fue Gustavo Costas quien lo subió al primer equipo a inicios del 2009. Ese año disputó un solo partido. En el 2010 disputó once y en el 2011 recién pudo marcar. Lo curioso es que siendo delantero, con solo tres goles logró emigrar.

Así, su carrera ha pasado por Sporting, Benfica, Watford y ahora está en el Al Hilal, donde ha ganados dos Champions de Asia, disputando el Mundial de Clubes. Ya con una década en el fútbol del exterior, muchos sueñan con verlo de vuelta a Matute.

En junio del año pasado, Alex Carrillo, el padre de André, aseguró que la idea del futbolista era cerrar su carrera en La Victoria. “La idea es que juegue en Alianza Lima, no al término de su carrera, sino que en su mejor momento”, declaró a RPP. El mismo André aseguró que era la idea a futuro, pero que es una decisión complicada.

En la entrevista con El Comercio publicada este lunes, André Carrillo explicó en profundidad qué es lo que lo limita para tomar la decisión de regresar a Alianza Lima. En principio, aún tiene contrato con el Al Hilal de Arabia Saudí. “Acabo de renovar contrato, así que tengo casi dos años en el club. Mi idea es continuar en Al Hilal, estoy muy feliz ahí, mi familia también está feliz y el club está feliz conmigo”, aseguró. Incluso en su mente no está ni siquiera regresar a Europa. “No pasa por mi cabeza regresar a Europa. Al Hilal es un club inmenso, una infraestructura buenísima, es como el Real Madrid de Asia”.

Sobre el particular regreso a Alianza Lima, fue más claro. “En algún momento dije que me gustaría regresar estando en un buen nivel, pero uno nunca sabe. No sabría decirte. Lo veo un poco complicado. Ahora no hay chance, tengo dos años más de contrato, así que es imposible. No está en mi cabeza regresar en estos momentos. Me hubiese gustado llegar no tan mayor”, dijo. Actualmente tiene 31 años. Si se da su vuelta, sería con 33.

En Matute: (Foto: Archivo GEC) / JORGE TELLO

Sin embargo, la gran limitante pasa por el aspecto familiar. Lo mismo que sucedió con Claudio Pizarro, cuando al final de su carrera se hablaba de que se retire con camiseta Blanquiazul, pero la decisión final de su familia fue cerrar sus días con el balón en Alemania.

Lo mismo pasaría con André Carrillo. “No es una decisión fácil de tomar. Yo tengo tres hijos que están allá (Arabia Saudí) muy habituados. Nunca han vivido en el Perú. No sería fácil para mí tomar una decisión así”, sentenció al respecto.

La vuelta de las figuras a los clubes donde se formaron es una decisión complicada. Lo concretaron Jefferson Farfán con Alianza, Juan Vargas en la U, el Chorri Palacios con Cristal, entre otros, pero hay casos en los que no siempre se cumplen el sueño de los hinchas.