André Carrillo, en la Selección Peruana. Foto: Getty
André Carrillo, en la Selección Peruana. Foto: Getty
Por Redacción EC

La Selección peruana se prepara para disputar su tercer amistoso de esta fecha FIFA ante Canadá y una de las principales incógnitas estaba relacionada con André Carrillo. El atacante de Corinthians se recuperó de la lesión que arrastraba y que le impidió disputar partidos con el conjunto brasileño antes de incorporarse a la Bicolor.

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