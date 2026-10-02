La Selección peruana se prepara para disputar su tercer amistoso de esta fecha FIFA ante Canadá y una de las principales incógnitas estaba relacionada con André Carrillo. El atacante de Corinthians se recuperó de la lesión que arrastraba y que le impidió disputar partidos con el conjunto brasileño antes de incorporarse a la Bicolor.

Durante la presente fecha FIFA, Carrillo tampoco pudo participar en los amistosos frente a Estados Unidos y México, por lo que su posible regreso generaba expectativa. Sin embargo, el futbolista volvió a trabajar con normalidad junto al resto del plantel y quedó como una de las alternativas de Mano Menezes para el compromiso en Montreal.

En conferencia de prensa previa al encuentro, el entrenador de la Selección peruana confirmó que el extremo tendrá participación ante Canadá, aunque todavía no decidió si comenzará el partido desde el primer minuto. “Carrillo tendrá minutos mañana ante Canadá. Aún no se sabe si arranca o no. Todos están aptos para el partido”, señaló el estratega brasileño.

Carrillo, una de las piezas experimentadas de Perú

El regreso del futbolista de Corinthians representa una alternativa más para el comando técnico peruano en su proceso de evaluación. Carrillo es uno de los jugadores con mayor experiencia del actual plantel y fue parte de la Selección Peruana que disputó el Mundial de Rusia 2018.

El extremo integra además el grupo de futbolistas experimentados que continúa siendo considerado por Menezes, junto con Pedro Gallese, Yoshimar Yotún, Miguel Araujo y Wilder Cartagena. Su participación ante Canadá también podría servirle al entrenador para evaluar su estado competitivo antes del último amistoso de esta fecha FIFA.

André Carrillo volverá a sumar minutos con la Selección Peruana. (Foto: FPF)

¿Cuándo juega Perú vs. Canadá?

Luego del empate 1-1 frente a México, Perú volverá a jugar este sábado 3 de octubre ante Canadá. El encuentro está programado para las 1:00 p. m. (hora peruana) y tendrá como escenario el Stade Saputo de Montreal, donde la Bicolor cerró su preparación para este compromiso.

El duelo ante Canadá será el tercer partido de Perú en esta fecha FIFA. Posteriormente, el equipo dirigido por Menezes tendrá un último desafío ante Colombia, por lo que el técnico también deberá administrar los minutos de sus futbolistas pensando en el cierre de la gira internacional.

El amistoso será transmitido por América TV (Canal 4) en señal abierta. También podrá seguirse a través de la plataforma digital América tvGO. Otra alternativa será Bicolor+, servicio al que se puede acceder mediante Bitel 360.

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