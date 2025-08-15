Alex Valera no ha formado parte de la selección peruana en el último tiempo, debido a motivos personales. El delantero de Universitario de Deportes no ha aclarado la situación hasta el momento, sin embargo, André Carrillo, dio algunas opciones por las cuales, él piensa que Alex no es parte del equipo nacional.

En una entrevista para Ovación, le consultaron al futbolista de Corinthians si había tenido algún problema con el delantero, pero él rechazó esa opción tajantemente.

“Sinceramente, no sé qué pasó, a mí también me gustaría saber. Primero dijeron que Paolo Guerrero había discutido con él, luego dijeron que yo había discutido con él, si discutió conmigo, está mal entonces, porque yo no discuto con nadie”, expresó.

“Él siempre fue bien recibido, yo he pensado que habrás pasado por su cabeza: ‘No quiero ir a la selección, estoy feliz en la U’. A lo mejor por lo que falló el penal no se sentirá con confianza, no sé, te mentiría”, agregó Carrillo.

Finalmente, habló sobre la relación que tiene con Valera. “La relación que tengo con él es buena. Si lo veo en la calle lo saludo, no es la relación que me escriba con Instagram con él, que tenga su Whatsapp y eso, pero tengo buena relación con él, cuando estábamos en Arabia nos mandábamos mensajes por ahí para encontrarnos una vez, pero nunca tuve un problema con él, todo lo contrario, espero que le vaya súper bien”.

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.