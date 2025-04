André Carrillo, desde su regreso a la selección peruana, ha demostrado uno de los rendimientos más sostenidos e importantes del plantel, pese a los resultados en Eliminatorias.

Durante una entrevista al espacio de YouTube ‘Cobertura Perú‘, el futbolista de Corinthians fue consultado sobre el ciclo de Jorge Fossati al mando de la blanquirroja, el mismo que culminó hace algunos meses por malos resultados.

“La relación con el profesor fue muy buena con nosotros. Él nos daba súper confianza, pero habían cositas que no entraban con los jugadores. No sabía bien explicarlo”, señaló Carrillo.

“Eran otras ideas, la gente no estaba contenta. Eran cosas que nosotros sentíamos dentro. No estábamos muy contentos y no por el entrenador, sino que no sé qué pasaba. Era una vibra rara dentro de la zona de jugadores que no estaba fluyendo”, contó.

Incluso se animó a comparar con la buena relación que existió con Juan Reynoso, quien también dejó el cargo de seleccionador por no alcanzar los objetivos deportivos.

ENTREVISTA COMPLETA





Perú, que actualmente es dirigido por Óscar Ibáñez, jugará nuevamente por Eliminatorias en el mes de junio de visita frente a Colombia y de local ante Ecuador.

Gana increíbles premios con la Suscripción del Hincha. ¡Apoya a tu equipo favorito y vive la pasión de la Copa como nunca antes! Dale click al link.