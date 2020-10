Conforme a los criterios de Saber más

«La gente me dice ‘pecho frío’. Me quieren ver barriéndome, ¿perdón? Para eso ya están Cartagena, Tapia y Aquino. Yo no», dijo entre risas André Carrillo, cuando Luis Advíncula le preguntó –durante una conversación por Instagram Live– por los comentarios de los hinchas de la selección peruana. Y con eso intentó fulminar una crítica de años que hoy, más que nunca, pierde valor.

En un partido bueno o malo, la ‘Culebra’ siempre dividía a la opinión pública. Algunos, los más duros y exigentes, no concebían que uno de los mejores peruanos en el Mundial de Rusia 2018 decida irse con 27 años –y en su mejor momento– a Arabia Saudita, dejando la Premier League de Inglaterra. A este grupo de críticos, además, le costaba ver con buenos ojos a Carrillo por sus números: solo seis goles en la bicolor (antes del último partido en Asunción) pese a ser atacante y un habitual titular.

Pero, André intentaba no pensar más en ellos. «Yo soy feliz en Al-Hilal», respondía a las críticas. Para él, sentirse cómodo y valorado en un equipo era más importante. Y el tiempo lo comenzó a premiar con títulos: la Supercopa de Arabia Saudita, la Liga Profesional Saudí y la Champions League de Asia. Se ganó un nombre, llegando ser considerado una de las máximas figuras de su club.

Pero el grupo de críticos seguía atento a sus pasos. «No tiene gol», decía con ligereza, disfrazándose de director técnico para pedir que su condición de ‘indiscutible’ en el once titular de Ricardo Gareca desaparezca. Obviamente, el ‘Tigre’ no lo tocó, y en el inicio de unas nuevas Eliminatorias, lo volvió a colocar desde el arranque, firme en la posición de extremo derecho.

Lo que sucedió después fue apreciado por todo el Perú. André Carrillo fue, de lejos, el mejor jugador de la selección ante Paraguay, con un segundo tiempo por encima de los 7 puntos y un doblete que le permitió al país celebrar un punto de oro de visita. Las portadas del 9 de octubre de 2020 llevaron su foto en primer plano, las redes le agradecieron, los hinchas lo aplaudieron y los críticos callaron.

Esta historia, sin embargo, no es nueva. Al igual que la ‘Culebra’, hubo otros jugadores que, gracias a la confianza de Ricardo Gareca, callaron una ola de ataques y se ganaron –en su momento– el total cariño del país. Porque eso es lo bonito del fútbol, que cada partido es una nueva oportunidad.

Una relación paternal

Si hablamos de jugadores potenciados por la confianza de Ricardo Gareca en un momento donde el país les daba la espalda, Christian Cueva es el primer nombre que aparece. ‘Aladino’ vendría a ser la imagen personificada de esta particularidad. Se ha ganado, con el tiempo, el lujo de ser llamado ‘el jugador de Gareca’ por los hinchas y un gran sector de la prensa.

Desde su primera convocatoria en 2015, los hinchas lo sepultaron, y no era para menos. El futbolista llegaba con antecedentes negativos en Alianza Lima, donde protagonizó una bochornosa pelea con los hinchas fuera de Matute, pero el entrenador de la selección le dio la confianza y lo puso de titular en la Copa América de dicho año.

«Ricardo Gareca fue fundamental para yo poder recobrar esa confianza en mí, la que fui perdiendo por culpa mía. Fue el momento donde yo volví a confiar en mí y en mi talento», acotó una vez Cueva sobre el papel –casi paternal– del entrenador en su carrera y vida.

Los años pasaron, y ‘Aladino’ se afianzó en el equipo. En las pasadas Eliminatorias, fue figura y clave para lograr lo que tanto anhelábamos: la clasificación al Mundial de Rusia 2018. Y, en la ‘era Gareca’, es uno de los goleadores con 10 anotaciones en total. Hoy, ya nadie discute que el puesto de ’10′ es suyo, así no juegue en Santos o recién haya llegado a la liga turca.





‘León’ fuera de su jaula

La historia de Carlos Zambrano y la selección ha pasado altos y bajos. Sus años con pocos minutos a nivel de clubes, sumado a su descontrolado temperamento en el campo y a su conducta, lo alejaron del equipo de Ricardo Gareca. En total, el defensor estuvo más de tres años fuera del equipo (desde marzo de 2016 a junio de 2019), y en este tiempo los hinchas no lo extrañaron. Es más, muchos no lo querían de regreso por sus malos antecedentes.

Pero, el entrenador de la blanquirroja volvió a jugársela. El año pasado, aunque no contaba con una continuidad aceptable en Europa, lo llamó para los amistosos previos a la Copa América, en los que se quedó en la banca de suplentes. Pero, para el debut copero ante Venezuela, salió desde el vamos. Y desde ahí no se movió más. Hoy, junto a Luis Abram, son la zaga titular sin discusión.

Este llamado, más su buena campaña en Brasil, donde la selección quedó en el segundo lugar, pudo repotenciar su carrera. Fue así que, para el 2020, el ‘León’ firmó por Boca Juniors de Argentina, que lo recibió como una de las máximas figuras del combinado patrio. El 8 de octubre, cumplió su noveno partido como titular desde que volvió a la selección y ya nadie lo discute.

«Ricardo Gareca siempre creyó mucho en nosotros. Recibió muchas críticas porque estábamos en mal momento, pero confiaba en nosotros. Todo lo que quiso hacer, todo lo que nos decía desde el inicio, se ha ido cumpliendo como si fueran profecías. Ganar en el extranjero, ir al mundial, la Copa América, todo eso», confesó el zaguero en el Instagram de la FPF.

La ‘Foca’ y el gol más gritado

2016 no fue el mejor año para Jefferson Farfán. Una serie de lesiones y operaciones lo dejaron fuera de las canchas por meses. Con más de 30 años y un mal paso por Emiratos Árabes, muchos lo daban por retirado. En Perú, Ricardo Gareca, que por ese entonces realizó el ‘cambio generacional’ dentro de la selección peruana, dejó de convocarlo para darle lugar a jugadores más jóvenes.

Pero, en un golpe al destino, firmó por Lokomotiv de Moscú al siguiente año. En Rusia, el delantero volvió de a pocos a su mejor nivel y se convirtió en habitual titular en su club. Esto generó que suene otra vez en la selección y el país volvió a dividirse: mientras muchos alegaban que la bicolor no podía darse el lujo de dejar a un jugador con su experiencia y técnica fuera del equipo; otros defendían el proceso y pedían que se respete al grupo que había llegado lejos en las Eliminatorias.

Ricardo Gareca tenía la última palabra, y convocó a la ‘Foquita’ para la fecha doble contra Bolivia y Ecuador. Así, el delantero retornaba al ‘equipo de todos’ luego de un año y cinco meses, y se metió al equipo titular, ante la ausencia de Paolo Guerrero, Renato Tapia y Yoshimar Yotún, para la victoria 2-1 ante los ‘altiplánicos’ en Lima.

Con la clasificación al Mundial cada vez más cerca, Jefferson continuó en el equipo, pero esto siguió despertando a los críticos: se quedó en la banca ante Ecuador, no trascendió contra Argentina y no jugó ante Colombia por suspensión. El país otra vez se dividía por si merecía o no estar contra Nueva Zelanda. Pero, el entrenador optó por darle la total confianza.

Con la ausencia definitiva de Paolo Guerrero en el repechaje por la sanción del TAS, Gareca decidió jugársela por Jefferson Farfán. Y, al final, fue quien anotó el primer gol en Lima, que abrió el partido y le permitió a la selección peruana volver a un Mundial luego de 36 años. En ese momento, todo el país agradeció a la ‘Foca’ y los críticos se volvieron más devotos que nunca.

El día de ‘San Pedro’

Sí. Hubo un momento en que también se discutió por Pedro Gallese. Y no, no fue cuando recién fue convocado o en sus primeros años. Fue en la Copa América 2019, luego de que el portero sea figura de la selección en las Eliminatorias y titular indiscutible en el Mundial. Pero, muchas veces, así es el hincha, la pasión y la opinión: un día te sepultan y al otro te ponen en un podio.

Luego del error del ‘Pulpo’ en el primer gol ante Brasil, que inició una tarde para el olvido para Perú, que cayó ese día 5-0 ante Brasil en la fase de grupos de la Copa América 2019, el país pidió que sea otro el portero en cuartos de final. Una vez más, los hinchas se disfrazaron de técnicos y hasta fueron psicólogos, pues hablaron de la mentalidad, el temperamento y el golpe anímico del portero.

Pero, Ricardo Gareca, fiel a su estilo, no escuchó a nadie más. Juan Carlos Oblitas, director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol, confesó que luego de ese 5-0, el ‘Tigre’ se concentró en trabajar la parte mental y que fue «evidente como cambió el rostro de los jugadores». El entrenador sabía lo importante que era Gallese en el equipo y en vez de cambiarlo, lo ‘recuperó’.

Para el siguiente partido contra Uruguay, el ‘Tigre’ se la jugó otra vez por él. El ‘Pulpo’ tuvo una gran actuación en el tiempo reglamentario y coronó el día tapando el disparo de Luis Suárez en la tanda de penales. Gallese se cobró así su revancha: siendo el principal artífice de la clasificación de Perú a semifinales.

Y, en la siguiente instancia ante Chile, volvió a ser figura del equipo, dándose el lujo de tapar el penal de Eduardo Vargas, lo que hizo más plausible la victoria de Perú ante su clásico rival. Al final, Pedro se ganó los elogios y el Perú le pidió perdón. Una vez más, un jugador en la ‘era Gareca’ respondió, y hoy ya nadie discute que deba ser titular.

Cabe señalar que, en 2017, se vivió algo parecido cuando se discutió sobre su titularato en Argentina por las Eliminatorias, ya que Gallese recién llegaba de una lesión. Sin embargo, el portero fue elegido el mejor jugador de la cancha por sus atajadas de Lionel Messi y compañía.

Seis puntos para el Mundial

Si se habla de confianza de Ricardo Gareca y de callar críticas del país, Carlos Cáceda puede ser otra gran imagen de ello. Al portero le tocó vivirlo en 2017, cuando debía ser titular ante Bolivia y Ecuador por las Eliminatorias, debido a la ausencia de Pedro Gallese por lesión.

La experiencia del portero, que por esos años defendía los colores de Universitario, se puede dividir en dos partes, ya que nunca dejó de ser atacado. La primera, en su elección como titular en el primer partido en Lima, pese a que Leao Butrón, arquero de Alianza Lima, vivía uno de sus mejores años en su carrera (terminaría siendo campeón y figura). El país pedía que el aliancista sea el reemplazante de Gallese, pero Gareca decidió respetar su proceso.

La segunda parte, fue luego del partido ante Bolivia. Cáceda, lamentablemente, cometió un error y permitió el descuento de la visita. Luego de esto, las críticas tomaron mucha más fuerza y la premisa era que tape cualquiera, menos ‘Chany’. Unos pedían que sea José Carvallo, quien por ese entonces era portero de UTC, para que tape ante Ecuador por su experiencia en la altura. Y otros se mantenían en Leao Butrón como la mejor opción para el arco.

Ricardo Gareca, una vez más, mantuvo su postura. «Uno dos días después de enfrentar a Bolivia en Lima, tuvimos una charla con Gareca. Hablamos del partido y del gol. Me dijo que yo esté tranquilo, que ya íbamos a ver cómo pasaban los días. Me dio la tranquilidad», le confesó Cáceda a El Comercio sobre esos días.

Finalmente, el portero volvió a ser titular ante Ecuador y ese día se consagró como una de las figuras del equipo en dicha fecha doble, donde conseguimos seis puntos y nos mentimos en la pelea por el cupo al Mundial.

Cada vez que se le pregunta a un jugador de la selección por Ricardo Gareca, la palabra “confianza” sale a relucir. Todos agradecen el respaldo que les dio desde su primer día de trabajo, cuando confesó a la prensa que “creía en el talento del jugador peruano”. Y eso es tal vez el punto más importante de este grupo que ha logrado lo imposible: la confianza que se tienen unos a otros.

“Confío en los jugadores que esperan una oportunidad”, dijo el ‘Tigre’. Y así como en el fútbol, cada partido es un nuevo inicio. En la selección, queda demostrado que cada convocatoria de Gareca es también una nueva oportunidad.

