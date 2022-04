Andrés Vásquez es de padres peruanos y nació en Perú, pero debido a los conflictos internos del país, su familia se mudó a Suecia, país donde él vive desde que tenía 2 años y donde también inició su carrera como futbolista.

Pese a que vivió desde muy pequeño en Suecia y creció con la cultura de ese país, Andrés sufrió de racismo en la selección sueca y en su ex club. Todo fue contado en el libro ‘Debajo de la camiseta’, compilado de historias de futbolistas suecos de orígenes extranjeros. La versión en español del texto fue traducida por el mismo Andrés y publicada en la web de la ‘Revista Sudor’.

“En general, no me sentí bienvenido en el primer equipo del IFK Göteborg. En cierto modo, ya era un profesional extranjero cuando jugaba allí, porque sentía que allí me miraban como un extranjero, y no como un sueco o un gotemburgués. Había una sospecha en mi contra. A veces se notaba a través de mecanismos sutiles —me saludaban de forma diferente a los demás, no me invitaban cuando tenían eventos entre compañeros— y a veces era mucho más evidente. He sido ofendido y objeto de ataques racistas en IFK Göteborg”.

“Los jugadores mayores habitualmente me ignoraban, excepto uno que se atrevió a hablar de más sobre mis orígenes. Dijo que yo era un indio del Perú y se burló del hecho de que comiéramos cuyes. Me llamaron ‘gitano’ e ‘indio’ en varias ocasiones. No pretendía que esto me afectara mucho, pero me aisló cada vez más”.

En la selección de Suecia tuvo experiencias similares: “Por la noche, alguien estuvo en el pasillo demasiado tarde y uno de los miembros del personal de administración entró en nuestra habitación. Éramos muchos con raíces extranjeras en esa sala, y esta persona entró con una agresividad increíble. ‘¿Quién diablos estaba ahí fuera en el pasillo?’, dijo. Al no obtener respuesta, fue a mi saco de dormir, puso su rodilla en mi cabeza y me regañó. Luego se dirigió hacia otro chico e hizo lo mismo. Luego salió de la habitación y gritó: ‘¡Negros de mi...!’”.

Posibilidad en Perú

Por el año 2008, Andrés Vásquez tuvo la posibilidad de jugar para la selección peruana. Antes había jugado en las divisiones menores de la selección de Suecia, pero podía todavía calificaba para optar por la peruana.

Andrés cuenta que todos los problemas que vivió influyó en su decisión: “En realidad, nunca elegí, realmente solo lo dejé congelado. Le dije al entrenador de la selección peruana (José del Solar) que no estaba del todo listo para tomar esa decisión, que necesitaba posponerla”.

