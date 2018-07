Andy Polo, futbolista de la selección peruana, integró la delegación nacional que viajó a Rusia para disputar el último Mundial. Pero el extremo no pudo jugar ningún minuto. Ya de vuelta en Estados Unidos, entrenando para ganarse un lugar en el Portland Timbers de la Major League Soccer (MLS), nuestro compatriota ha aprobado la continuidad de Ricardo Gareca al frente de la ‘Blanquirroja’.

"Lastimosamente nos eliminaron rápido y hay que cambiar el chip para no afectar la carrera. Somos jóvenes y tenemos que aspirar a más, como al otro Mundial. A cualquier peruano le gustaría que se quede el profe", indicó el ex Universitario de Deportes al portal AS USA.

Sobre la prematura eliminación en la Copa del Mundo, la herida sigue abierta y Andy Polo se refirió acerca del tema: “La verdad queríamos llegar a más, es obvio. Sabíamos que teníamos un buen equipo para jugarle por igual a cualquiera. Pero el fútbol es de marcar goles y que no te los hagan".

Desde su regreso de Rusia, Andy Polo ha disputado dos partidos como titular en el Portland Timbers: uno en liga y otra en Copa, más 22 minutos desde el banco. Si ganarse un lugar en el equipo de Gareca fue difícil para Polo, en Estados Unidos, por ahora, tampoco ha sido una tarea sencilla.