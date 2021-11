Conforme a los criterios de Saber más

Ante la urgencia, Ricardo Gareca puede apelar al buen momento de Ángelo Campos para tomar el lugar de Carlos Cáceda, quien quedaría fuera de la convocatoria para el duelo de la selección peruana ante Venezuela por problemas de salud. El portero acudió esta mañana de sábado a la Videna para hacerse los test Covid para quedar listo para ser convocado. Así, el portero pasaría a ser el tercer aliancista en ser llamado este 2021, tras Jefferson Farfán y Oslimg Mora.

Premio al gran momento de Ángelo Campos con la blanquiazul. Si hay un pilar en el que descansó el éxito del cuadro íntimo en el año es su su parte defensiva. Fue, lejos, el equipo que menos goles recibió con solo 17 -Vallejo sufrió 20 y el siguiente en la lista es Melgar con 27-. y Campos solo vio caer su valla en 10 de esas 17 ocasiones.

De hecho, en la Fase 1, tomó el titularato en la fecha 7 y mantuvo invicto su valla en cuatro partidos seguidos -récord en Alianza desde el 2010- . En total, en los 20 encuentros que atajó a lo largo del año, no recibió tantos en trece duelos. Una racha importante.

Campos se hizo conocido y reconocido justamente vistiendo la camiseta nacional. Fue en aquel Sudamericano Sub 20 del 2013 con Daniel Ahmed al mando que quedó a dos puntos de alcanzar el cupo mundialista. El portero blanquiazul se ganó el apodo de ‘Tex tex’ por una increíble atajada ante Uruguay, en la que salió a cortar una jugada lejos de su área y al no conseguirlo, tuvo que correr varios metros para sacar el balón desde la línea de su meta.

A sus 28 años ha vivido de todo, desde la gloria de esa participación con la Sub 20 y el título nacional con Alianza Lima en el 2017 y tendrá la oportunidad de luchar por una más este año enfrentando a Cristal. Pero también tuvo que jugar Segunda con Defensor San Alejandro en el 2013, Pacífico FC un año después y Alianza Universidad en el 2015, luego de no tener muchas chances en sus primeros años en Alianza Lima. Regresó a Primera con el Aurich en el 2016 para un año después marcar el retorno a Alianza Lima (2017-2018), para pasar a Melgar durante el 2019-2020.

Lo curioso para Ángelo fue lo que vivió a inicios de este año. Carlos Stein había salvado la categoría y lo contrató para que ataje durante la campaña. Sin embargo, Alianza también estaba interesado en él, y con el optimismo de que el fallo del TAS sancionara al cuadro norteño, negoció con el portero. Campos no apareció en lista en ese duelo entre Stein y Alianza Atlético (0-0) por la primera fecha de la Liga 1 y logró desvincularse. Tras ello, se decretó el descenso del cuadro de Lambayeque y el portero pudo firmar por Alianza Lima.

Ricardo Gareca suele convocar a jugadores con los que ya haya trabajado antes, por eso en cierta parte sorprende que Ángelo Campos sea la primera opción, ya que no había sido considerado en ningún momento del proceso. Quienes tuvieron esa chance fueron los porteros de Sporting Cristal Alejandro Duarte y Renato Solís.

Estadísticas Ángelo Campos - Alianza Alejandro Duarte - Cristal Renato Solís - Cristla Partidos jugados 20 22 5 Goles recibidos 10 23 6 Promedio goles recibidos 0.5 por partido 1.04 1.2 Salvadas 46 47 13 Fuente: Sofascore

Renato Solís fue convocado para la fecha de noviembre del 2020 ante Chile y Argentina, luego de que Carlos Cáceda fuera expulsado estando en la banca en el partido ante Brasil. Con 22 años se ganó el lugar como el tercer arquero. Además, fue llamado en febrero de este año para el microciclo con el que la Bicolor preparaba sus partidos ante Bolivia y Venezuela, que luego fueron postergados por la pandemia.

Durante este 2021, Solís cedió el titularato en Cristal Alejandro Duarte, quien solo fue convocado para la selección peruana en marzo del 2018 para los amistosos ante Croacia e Islandia, pero no llegó a debutar. Para estas Eliminatorias, no ha tenido chance de llegar a la Videna. Fue opción para ese llamado de noviembre 2020 - se envió carta a su club Sporting Luqueño de Paraguay-, pero no fue convocado.

Hoy, Ricardo Gareca confiaría más en el momento de Ángelo Campos antes que en el conocimiento que tiene de Duarte y Solís, con quienes trabajó al menos algunos días. El portero de Alianza será opción a Gallese y Carvallo y quién sabe si le llegue su momento de pararse bajo los tres palos.

