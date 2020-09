Conforme a los criterios de Saber más

Antonio García Pye vive días de confinamiento en su oficina de Videna de San Luis. Las horas transcurren y el gerente de selecciones de la FPF solo quisiera paralizar el tiempo. Se acerca el inicio de las Eliminatorias mundialistas y la tarea de García Pye no es sencilla: juntar a más de veinte jugadores que llegarán de tres continentes distintos para que entrenen en Videna entre el 6 y 7 de octubre. Los secretos de un complicado plan de repatriación a continuación en esta nota.





-¿Edison Flores será convocado al estar recuperado de su lesión facial?

No es un tema que me atañe, extraoficialmente solo te puedo decir que su evolución ha sido positiva y que estará dentro de los considerados. Edison está en la lista preliminar que recibió carta para pedir el permiso.

-¿Cuáles son los principales problemas que afronta la selección con miras a la fecha de Eliminatorias de octubre?

Hay problemas previsibles, que estaban dentro de las posibilidades altas. Hasta hace dos días teníamos itinerarios establecidos con la apertura de algunos aeropuertos como el de Madrid, Ámsterdam, Estados Unidos, pero hay algunas ciudades de Europa que van a demorar. Y eso está haciendo que replanteemos un poco el tema. Vamos a tratar de juntar a la mayoría de jugadores en México, con la esperanza de que se abra esa ruta con Perú. Tenemos entendido que será uno de los primeros destinos en habilitarse. Si eso no encuentra solución, estamos viendo la posibilidad de un charter, pero ese implica otro problema.

-¿El costo del vuelo?

Más allá del costo es que ese vuelo tendría que esperar al último de los disponibles en el aeropuerto. Y eso haría que la mayoría de jugadores llegue un poco tarde. Hemos recibido la preocupación de algunos clubes de Estados Unidos. Nos dicen que ellos tienen cuarentena de retorno y otras dificultades para evaluar.

-¿Las otras federaciones tienen problemas similares?

No es idéntico porque hay sitios como Sao Paulo y Montevideo que tienen vuelos directos comerciales desde Europa. Ellos están un poco más tranquilos por ese lado, al resto solo nos queda trabajar muy duro.

-¿Tienen optimismo en que se abra la opción de vuelos a inicios de octubre?

Las aerolíneas aceptan reservas, y sobre esa base hemos ido trabajando. Pero en el Perú cada día varía, solo cruzamos los dedos para que se abra la ruta hacia México, pero con Europa vamos a tener dificultades con el rebrote del COVID-19. Yo puedo llevar a casi todos los jugadores allí y hacer que vayan viniendo uno por uno. Si no se abre la ruta, tendremos que juntar a todos y alquilar el charter.

-¿Quien financiaría ese charter?

La Federación Peruana de Fútbol por ahora. Pero ese no es un tema que me esté preguntando en este momento, porque tengo que buscar las soluciones. El método de financiamiento lo tenemos que resolver a otros niveles. A mí me toca ver, por ahora, solo el asunto operativo. No olvidemos que hay vuelos humanitarios de repatriación y vamos a ver si coinciden con las fechas que nosotros necesitamos. Día a día debemos buscar posibilidades.

-¿Van a poder entrenar con el plantel completo?

Esperamos que sí se pueda, la meta del comando técnico es poder entrenar con todos el 6 y 7 de octubre.

-¿FIFA no debería ayudar en esos temas logísticos?

El problema es que las únicas facilidades que nos puede dar FIFA son a nivel deportivo, es decir a la obligatoriedad de que los clubes profesionales cedan a los jugadores. A partir de allí hay una serie de restricciones que dependen de cada gobierno. Estamos enfrentando caso por caso, igual todos los países tienen inconvenientes. La meta es que los chicos lleguen a tiempo.

-¿Que Estudiantes de Mérida haya tenido que ser dirigido por Zoom no crea un mal precedente con los protocolos en Sudamérica?

El tema de ese entrenador de Estudiantes de Mérida nosotros lo tenemos multiplicado por veinte porque en la Copa Libertadores y en la Sudamericana, los jugadores están juntos, los subes a un charter y ya. Nosotros tenemos a veinte personas afuera, cada uno con sus realidades. No sé si vamos a poder traerlos a todos, ojalá que sí.

-¿Ya recibieron los protocolos de FIFA para las Eliminatorias?

Aún no, ya debe estar llegando en estos días. Debe ser muy similar al de los torneos internacionales de Conmebol. Lo que más nos preocupa es el cierre de fronteras. Si tenemos a todos juntos podemos cumplir los protocolos sin inconvenientes.

-¿Si un país no cumple con los protocolos perderá puntos?

Eso de los puntos tienen que aparecer en los protocolos. Hay temas de gobierno que debemos conciliar. La primera y gran dificultad es la repatriación de futbolistas.

-¿México, finalmente, es el país clave en todo esto?

Sí, en Argentina y Brasil hay vuelos humanitarios a inicios de octubre. Sino también habría que alquilar un avión o avioneta. Cada punto es una nueva historia. Desde el hemisferio norte nuestra carta es México. Igual tenemos que esperar hasta al último que llegue. Ese sería Renato Tapia que juega en Pamplona el 4 de octubre.

-¿No se podría gestionar liberarlo de ese partido?

Cada club se rige por intereses, para ellos ya es bastante que tenga que ceder al futbolista por normativa FIFA. Podemos hacer la gestión, pero está bien difícil que prospere.

Tapia sería uno de los últimos jugadores en unirse a la selección peruana. (Foto: AFP)

-¿Para coordinar mejor te han entregado con anticipación la lista de convocados de Gareca (hoy en Videna)?

No, no tengo la lista definitiva, pero hay jugadores que te he mencionado como Tapia que no tengo dudas. La base de la selección todos sabemos cuál es y estamos trabajando sobre esa base. Por ahí se aparecen dos o tres más serán de países que estamos manejando en la planificación.

-Pasando a otro tema ¿Santiago Ormeño ya coordinó temas sobre su elegibilidad con ustedes en la Federación Peruana de Fútbol como lo hizo Jean Pierre Rhyner?

Son casos distintos. Ormeño es un jugador elegible que no requiere de cambio de nacionalidad. Lo primero con él es que el comando técnico se decida a llamarlo y que él esté de acuerdo. No manejo esa información, pero reglamentariamente no tiene ninguna dificultad.

-¿Lo deben llamar por teléfono antes?

Un jugador que tiene doble nacionalidad deportiva, normalmente el comando técnico debe llamarlo primero y sobre esa base tomar una decisión.

-¿Ya se dio esa llamada?

Yo no veo ese tema. Solo veo temas logísticos. En el caso de Rhyner sí tuve que intervenir para apoyar con los trámites. Ormeño está disponible para México o Perú.

-¿Ormeño tiene DNI peruano?

Sí, tengo entendido que jugó en Cusco FC como peruano.

-¿El Nacional se mantiene firme como la sede de Eliminatorias?

Normalmente se ha jugado en el Nacional. Más bien el Monumental aparece como opción por el tema del aforo del público, sin hinchada es difícil. La casa de la selección es el Nacional, pero el Monumental y Matute no están descartados.

