Por Marco Quilca León

Hace nueve meses, cuando Antonio Spinelli aterrizó en el Perú para asumir el mando de todas las selecciones femeninas, el desafío parecía enorme: reconstruir una selección que llevaba dos décadas sin celebrar una victoria oficial y devolverle la ilusión a un fútbol acostumbrado a mirar los mundiales desde lejos.

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