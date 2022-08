Luego de empezar con derrotas ante Irán y Países Bajos, ambos por 3-2, la selección Argentina se jugará su última oportunidad de clasificar a los octavos de final del Mundial de vóley masculino contra su similar de Egipto, que tampoco ha podido ganar en el Grupo F del certamen que se viene realizando en Polonia-Eslovenia. A la ‘Albiceleste’ solamente le sirve el triunfo y esperar otros resultados para ver si acceden a la siguiente instancia como uno de los cuatro mejores terceros. Las acciones se desarrollarán este miércoles 31 de agosto, desde las 4:00 a.m. (hora local) y 6:00 a.m. (hora de Argentina), en el Estadio Arena Stozce de Ljubljana y se podrá ver en ESPN y su plataforma STAR Plus .

