Argentina enfrentará a Honduras este viernes 23 de septiembre en un partido amistoso con miras al Mundial Qatar 2022 . Sin embargo, ‘Los Catrachos’ tuvieron una fuerte noticia que afecta a uno de sus jugadores que formaron parte del proceso de la última eliminatoria.

La FIFA anunció este martes la suspensión “durante 18 meses” del futbolista Wisdom Quaye “por infringir las normas antidopaje”, según un comunicado del organismo.

“El señor Quaye, futbolista hondureño de 24 años, dio positivo por clostebol al término de un partido de clasificación para la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022 disputado el pasado 2 de febrero”, informó el organismo rector del fútbol mundial.

En aquel partido, una derrota de Honduras en Estados Unidos ante la selección local por 3-0, el lateral derecho del Real España jugó todo el partido y recibió una tarjeta amarilla.

“El clostebol es una sustancia no específica, incluida en la categoría S1 de la Lista de Prohibiciones 2022 de la AMA (anabolizantes) y que, por tanto, también está prohibida por el Reglamento Antidopaje de la FIFA”, explica el texto de la federación internacional.

“La sanción se produce después de que el jugador admitiera la infracción y la posterior conclusión de un acuerdo para la resolución del caso entre el propio jugador, la FIFA y la AMA, por lo que es firme y vinculante”, añade la FIFA.

Al haberse deducido de los dieciocho meses la suspensión provisional cumplida ya por Quaye, el futbolista no podrá ejercer su actividad hasta el 1 de agosto de 2023.

Wisdom Quaye se fracturó en el partido amistoso contra Estados Unidos

En febrero de este año, Wisdom Quaye se fracturó durante el partido contra Estados Unidos que se llevó a cabo en el Allianz Field de Saint Paul, Minnesota. El lateral que milita en Real España estuvo de para hasta este mes de marzo.

“Jugué todo el partido y no sé en qué momento me lastimé, quizá en una barrida o en algún encontronazo, pero yo no sentía los pies de lo helado que estaba, no había ningún dolor…”.

“Ya cuando estaba en temperatura ambiente (posterior al juego) comencé a sentir el dolor, se me inflamó bastante y en el aeropuerto llegó un momento en que ya no podía caminar y tuvieron que auxiliarme con una silla de ruedas”.