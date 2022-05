Lionel Messi habló de todo en una reciente entrevista tras sumarse a la selección argentina , que enfrenta a Italia el miércoles en la Finalissima 2022 . Como no sucedía desde hace un tiempo, tocó su pasado, presente y futuro a fondo, pero dejó claro que en este momento solo tiene entre ceja y ceja el partido en Wembley.

La máximo referente ‘Albiceleste’ se pronunció sobre la Copa de Campeones CONMEBOL-UEFA y llenó de elogios a la ‘Azurra’, destacándola como un grande “en la historia de los mundiales”.

“Es una competición oficial que está avalada por FIFA, una copa más para nosotros y la queremos ganar y que este grupo sume una copa más para lo personal, lo grupal y para la gente de Argentina también”, afirmó Messi respecto al desafío en diálogo con TyC Sports.

Italia es un rival de jerarquía que merece respeto, resaltó la ‘Pulga’. “Es una linda prueba para nosotros también. Es la campeona de Europa, si hubiese estado en el Mundial era favorita. Tuvo la mala suerte de quedarse afuera pero pudo haber clasificado antes en el grupo, cuando tuvo la oportunidad de ganar el partido antes de ir al repechaje y no lo pudo hacer y después, por cosas del fútbol se quedó sin Mundial”, indicó el actual atacante de PSG.

“Seguramente hubiese sido una de las candidatas: si Italia estaba en el sorteo, ninguno se hubiese querido cruzar con Italia así que es una linda prueba para nosotros, para seguir creciendo, seguir mejorando y seguir llegando de la mejor manera al objetivo que es el primer partido del Mundial”, añadió en ese sentido.

“La verdad que es una locura que haya ganado la Eurocopa y no esté en el Mundial. Que Italia no esté en otro Mundial, con lo que significa eso y lo que es Italia en toda la historia de los Mundiales, es una lástima. Ahora tengo compañeros y amigos también en el equipo, dos grandes personas con las que hice muy buena relación, que me ayudaron muchísimo desde que estoy ahí. Sobre todo Verratti y me da mucha más pena”, agregó al respecto.

