Luego de caer en su debut ante Irán, la selección Argentina enfrentará en vivo a Países Bajos , este lunes 29 de agosto, por la segunda fecha del Grupo F del Mundial de vóley masculino 2022 que se viene realizando en Polonia-Eslovenia. El juego iniciará desde las 7:00 a.m. (hora de Perú) y 9:00 a.m. (hora de Argentina) y contará con la transmisión de ESPN y STAR Plus para toda Sudamérica. Además, en El Comercio encontrarás el marcador en tiempo real.

VIDEO RECOMENDADO Argentina debutará en el Mundial de vóley masculino 2022 | Fuente: @Voley_FeVA