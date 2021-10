Conforme a los criterios de Saber más

—“¿Y si invitamos a Leo a tomar unos mates?”

Eran los últimos días de marzo de 2019. Argentina se preparaba para afrontar dos amistosos: primero ante Venezuela en España y luego contra Marruecos en dicho país. Lionel Scaloni era en ese momento el técnico interino y Lionel Messi volvía a la selección tras el fracaso en Rusia 2018. Con el DT cimentando las bases de una obligada renovación, el ‘10′ pasó a ser “el nuevo” de un equipo con muchos jóvenes. Entonces, Rodrigo De Paul, que había debutado un par de meses atrás, convenció a Leandro Paredes, su compañero de habitación, para armarse de valentía e intentar integrar a Leo. “¿Jugamos al truco -juego de cartas popular en Argentina- y tomamos unos mates?”, le preguntaron. El rosarino aceptó sin saber que ese fue el inicio de una amistad, casi hermandad, que se refleja en un campo de juego.

De acuerdo a los datos de Opta, al día de hoy no hay jugadores que se hayan dado más pases mutuamente en toda las Eliminatorias Qatar 2022 que Messi y De Paul. El del PSG le cedió el balón 91 veces al volante del Atlético de Madrid y este último 112 al delantero . Un tándem del que la selección peruana debe tener mucho cuidado este jueves (6:30 p.m.) cuando enfrente a la Albiceleste por la jornada 12 de las clasificatorias sudamericanas.

Lionel Messi celebrando su gol. Detrás Rorigo De Paul con un festejo similar al '10'. (Foto: Agencias)

De Paul es, para los argentinos, lo que en su momento era el ‘Pocho’ Lavezzi en esa selección de Alejandro Sabella que llegó a la final del Mundial 2014: el alma del grupo, el que descomprime la presión con un chiste o una ocurrencia. “Sí, De Paul es el Lavezzi de 2014 -empieza el periodista Emiliano Nunia de Súper Deportivo Radio-, pero mucho más incisivo, determinante y productivo para el equipo. Ezequiel jugaba en situaciones muy marcadas, en cambio hoy Argentina no se imagina un equipo sin Rodrigo y Lionel. La sociedad entre ambos trasciende la amistad, son el matrimonio perfecto, dentro y fuera del campo se llevan muy bien, y ese lado humano repercute obviamente en lo futbolístico ”.

A Leo le gusta la presencia de Rodrigo. Se siente bien teniéndolo a su lado. Como si le cuidara las espaldas, como su compinche. Más aún cuando no está su amigo de infancia Sergio Agüero, como ahora que el Kun viene agarrando ritmo en el Barcelona tras superar una lesión. De hecho, en 2020, el entonces jugador de Udinese no dudó en levantar el teléfono, llamar al capitán, preguntarle cómo iba a viajar a un partido con la selección y autoinvitarse al vuelo en el avión privado del delantero. “Es un jugador importantísimo por lo que nos da en el medio de la cancha, con y sin la pelota. Intentamos buscarnos y estar siempre cerca: por mi posición, por mi manera de jugar, por el sector de la cancha donde me muevo. Nos fuimos conociendo y la verdad es que me siento muy bien jugando con él”, analizó Messi dejando en claro la conexión entre ambos. “De Paul potencia a Lionel y él al resto”, agrega Nunia.

Perú hará su décima visita por Eliminatorias a Argentina este jueves 14 de octubre, en el Estadio Monumental de Buenos Aires. En el siguiente video recordaremos cómo le fue a la selección peruana en sus últimos partidos como visitante.

Siempre se buscan

El gol más importante de Argentina en las últimas décadas ocurrió en el mítico Maracaná y ante Brasil. El 10 de septiembre, Ángel di María puso el 1-0 ante el Scratch y le dio la Copa América a la Albiceleste después de 28 años. El Fideo admitió después del partido haber maquinado previamente la jugada del tanto con Lionel Messi y Rodrigo De Paul, su asistente aquella noche. “Le había dicho que el lateral (Renan Lodi) se dormía un poco a veces en la marca. Fue un pase perfecto, me quedó de sobrepique y terminó como contra Nigeria en los Juegos Olímpicos”, contó el extremo recordando la final de 2008 ante el conjunto africano que también acabó en festejos.

Messi y De Paul, esta vez no como protagonistas principales, pero nuevamente en el centro de la escena. Y así, este equipo de Lionel Scaloni, invicto en 24 partidos, y que tiene figuras destacadas en cada línea (Dibu Martínez en el arco, Cristian Romero en defensa, Leandro Paredes en la volante), se nutre de lo que puedan hacer Lionel y Rodrigo, los nuevos amigos inseparables.

De hecho, en el último partido de la Albiceleste (goleada 3-0 a Uruguay), Leo marcó el primer gol y Rodrigo el segundo. En el tercero, el ‘10′ juntó a siete jugadores uruguayos, abrió el juego a De Paul que llegaba solo por la banda derecha y este centró para que Lautaro Martínez selle el triunfo . Incluso si nos ponemos más minuciosos, en el gol que marcó el del PSG -quiso asistir a Nicolás Gonzáles-, De Paul le jaló la marca de Diego Godín para que tenga esos segundos de más y decidir la jugada.

Tercer gol de Argentina: Lionel Messi abre el juego para Rodrigo De Paul luego de juntar a siete rivales. De Paul recibe, se acomoda y centra para el tanto de Lautaro Martínez. (Foto: Captura)

Rodrigo De Paul jala la marca de Diego Godín para que no presione a Lionel Messi. La 'Pulga' tiene unos segundos de más para asistir a Nico Gonzáles, quien no toca el balón y el gol es del '10'. (Foto: captura)

La conexión entre ambos es uno de los cuidados que debe tener Perú si quiere conseguir por lo menos un punto este jueves en el Monumental de River Plate. Se buscan constantemente, se compenetran y se potencian. Argentina ya no solo es Messi, ahora también es De Paul y compañía.

Primer gol de Messi en el 3-0 a Bolivia: Leo recibe y tiene de cerca a De Paul. El volante siempre es una opción para el atacante. (Foto: captura)

Argentina vs. Venezuela: no acaba en gol, pero nuevamente se ve cómo De Paul es opción de pase para Messi. Se muestra sin miedo y eso ayuda en el juego del capitán. (Foto: captura)

