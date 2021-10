Conforme a los criterios de Saber más

La obra de arte de Diego Armando Maradona en el Mundial México 86′, el gol del siglo ante los ingleses que inmortalizó el eterno ‘10′ de la ‘Albiceleste’ en el Estadio Azteca, tuvo un actor de reparto, sigiloso y poco visible: Héctor Adolfo Enrique. “El ‘Negro’ me dio un pase y me dejó solo”, contó el “Barrilete Cósmico”, cuando era seleccionador de Argentina en Sudáfrica 2010, mientras repasaba su memorable anotación. Desde Buenos Aires, el campeón de la Copa Libertadores e Intercontinental con River Plate, el mismo año que logró el título del mundo bajo la conducción técnica de Carlos Salvador Bilardo, conversó con nosotros y destacó el trabajo de su ex compañero Ricardo Gareca como entrenador de la selección peruana, también tuvo elogios para el ausente Paolo Guerrero y recordó lo mejor de Maradona y Messi, previo al encuentro ante el equipo de Lionel Scaloni, en el Monumental de Núñez.

Además, el hermano mayor del “Loco” Enrique, quien jugó en Alianza Lima, en 1994, hizo partícipe al “Tigre” del plantel de futbolistas campeones de México 86′, pese a que fue postergado de la selección por el “Doctor” Bilardo. “Gareca anotó ante Perú, el gol que clasificó a la Argentina al Mundial”, recordó el amigo de quien en vida fue Maradona.

—¿Más allá del último triunfo ante Uruguay por 3-0, con qué Argentina se encontrará Perú, mañana, en el Monumental de Núñez?

Con una Argentina muy fuerte, sólida en todos los sectores del campo. En el arco, Emiliano Martínez, transmite mucha personalidad, seguridad. Tienen una línea de cuatro con centrales muy fuertes, me impresionó mucho Romero por su calidad. Otamendi, un central con mucha experiencia. Los laterales marcan y se proyectan bien, es lo que siempre reclamaba. Gracias a Dios, Argentina lo está haciendo bien. No se necesita tanto de Messi, más allá que hoy está hecho mucho más jugador. Cada compañero lo percibe, lo siente. Es como nosotros, cuando teníamos la suerte de jugar con Diego, ver a un Maradona o Messi, metido, atento, hablando, volviendo a la posición para la recuperación de la pelota, agrandaba mucho al equipo, nosotros los de México 86′, y hoy a los pibes con Leo Messi.

Héctor Enrique fue miembro del comando técnico de Diego Armando Maradona en Sudáfrica 2010. (Foto: Reuters).

—¿Qué es lo que más le atrae, en lo futbolístico, de la selección peruana de Ricardo Gareca, su ex compañero en River Plate?

Me gusta mucho su estilo de juego. La calidad de los jugadores. Ricardo es una persona maravillosa, que la queremos todos. No hay ninguna persona que no quiera a Ricardo Gareca. Ojalá que Perú haga un partido digno, siempre sacan muy buenos jugadores. Me acuerdo de Cubillas, Cueto, Sotil, mamita querida. Yo a Cueto le presté atención ya retirado y quedé maravillado, un gran jugador. Ahora es momento de apostar por los chicos jòvenes. Le deseo todo lo mejor a la selección de Perú con Ricardo Gareca y su cuerpo técnico.

—Ricardo Gareca no pudo ir al mundial de México 86′ como jugador, pero como entrenador condujo a Perú a Rusia 2018, luego de treinta y seis años...

Ricardo Gareca y todos los que se jugaron la vida en las Eliminatorias al mundial de México 86′, también son campeones del mundo. Por ejemplo, yo, que no jugué las Eliminatorias, tuve la suerte de ir al mundial. Por eso siempre estoy agradecido a Ricardo Gareca.

Perú hará su décima visita por Eliminatorias a Argentina este jueves 14 de octubre, en el Estadio Monumental de Buenos Aires. En el siguiente video recordaremos cómo le fue a la selección peruana en sus últimos partidos como visitante.

—¿Qué recuerdos como compañeros en el equipo “millonario”?

Era un delantero grandote, rápido, un “bicho” para el gol, inteligente, todo lo inteligente que es hoy para armar sus equipos. Luego, jugamos en contra (Gareca estaba en América de Cali), y le ganamos la final de la Copa Libertadores del 86′, se la ganamos (2-1), (risas). Muy buena persona.

—Perú tendrá bajas en el equipo, no jugará Paolo Guerrero, Renato Tapia, Édison Flores y Luis Advíncula, todos por lesiones...

Lamentable que no juegue Paolo Guerrero. Un atacante que va a todas, es el jugador más importante. Es como que, en Argentina, falte Valdano o Burruchaga en nuestro equipo del 86′. Contra Perú siempre se nos complica los partidos. Yo pienso que hay un estilo similar, los dos intentan jugar. En mi recuerdo contra Perú siempre fue sufrimiento.

—Lionel Messi ha elevado su nivel futbolístico al verse mejor rodeado dentro del campo...

Sí, yo hablo mucho con Leandro Paredes, a quien dirigí en una Sub15, y cada vez que le hablaba, le decía que a Messi no siempre se la tienes que dar. Para él será mucho mejor cuando rompes con gambeta y le metas la pelota en un mano a mano, y te liquida, igual que el Diego. Yo le decía que a Maradona no se la daba siempre, sino en el momento que creía necesario. Imagínate, si se la daba todo a él, o se la dan a Messi, entonces, marcan a ellos dos y listo, se acabó el partido. Por eso rescato mucho lo de Scaloni, su cuerpo técnico, que puso un mediocampo donde todos saben gambetear. A la hora de la recuperación, todos son solidarios.

—Cuando fue asistente técnico de Diego Maradona en la selección de Argentina, dirigió a Lionel Messi. ¿Qué decía el ‘10′ sobre la ‘Pulga’?

Lo lindo y el recuerdo más grato es que Diego Maradona ama a Messi. Después se empezó a decir que Maradona le tenía envidia, pero no le tenía envidia a nadie, si fue el mejor de todos. Siempre quiso a todos los jugadores de fútbol, sobre todo a los que mejor juegan, y ese es Leo Messi. Hizo un mundial aceptable, gambeteó, pero no pudo hacer un gol. Recuerdo cuando pateaba Messi, los arqueros salían figuras. Lo que tiene y sobra es personalidad. El jugador que tiene siempre personalidad no es el que habla mucho, sino el que juega. Sino pondríamos a puros abogados dentro de la cancha, que hablan mejor que nosotros. Feliz de la vida por haber compartido vestuarios con Messi y con cada uno de los muchachos del año 2010. Lamentablemente no nos alcanzó, un dolor muy grande que a mí no me lo va a quitar nadie. Ese dolor terrible, de la manera como se sufrió en ese vestuario después de aquella derrota, ver llorar a todos los jugadores, y sobre todo a Diego Maradona, y a Leo Messi, impresionante lo que lloró. Es un tipo que siente la camiseta de la selección.

—Messi ganó la Copa América Brasil 2021, el siguiente desafío es el más complejo, un Mundial...

Siempre que se respete nuestro estilo de juego, tenemos posibilidades de ganar en cualquier lado. Lamentablemente muchos años venimos imitando a los europeos, y no nos está yendo bien. Hay que respetar a raja tabla el estilo nuestro. Los europeos trabajan mucho lo que hicieron siempre, pero ellos imitan el juego nuestro, no lo tienen. Nosotros tenemos que seguir entrenando, que dentro del campo estén los mejores y respetar nuestro estilo de juego. Es la manera que podemos ganar la tercera Copa del Mundo. Tenemos jugadores de sobra, van a aparecer otros, es mi caso. A los tres meses antes que empiece el Mundial de México 86′, yo no estaba en cuenta. Sí sabía que Bilardo me quería, pero él me llevó para jugar el Mundial. Así como me pasó, puede pasar con cualquier jugador de la actualidad. Yo tuve la suerte de jugar contra los ingleses en mi primer partido de titular y no desentoné. Acá hay un equipo sólido y un mediocampo que juega bien.

La Selección peruana deberá visitar al equipo comandado por Lionel Messi en Buenos Aires. El delantero logró una marca de 27 goles en las Eliminatorias. Sin embargo, anotarle a la ‘bicolor’ en las Clasificatorias sigue siendo una deuda pendiente.

—Aquel encuentro ante Inglaterra, del mejor gol de los mundiales, el de Diego Maradona, y el gol con la mano, un partido que siempre será recordado por los amantes del fútbol...

A nosotros nos tocaron el orgullo. Cuando nos enteramos que decían que íbamos a jugar nada más tres partidos, nosotros no fuimos a jugar tres partidos a México ni de vacaciones. Teníamos un técnico a la altura de la selección, de un mundial, y jugadores de mucha personalidad, para jugar, meter y ganar. Y hoy veo esta selección similar a la nuestra. Después del año 86′, esta selección es bastante parecida a la nuestra.

—La mejor anotación de Diego Maradona, la que enmarcó los mundiales, nació de un pase suyo...

El que ama al fútbol va a quedar de por vida maravillado con esa jugada impresionante. Si había un jugador que podía hacer eso era Diego Maradona. Recibió, encaró, dejó a media Inglaterra por el piso, y anotó el gol más maravilloso de la historia de los mundiales. Ojalá que en el próximo mundial, el jugador más capacitado, Leo Messi, se le pueda dar la tercera Copa del Mundo para Argentina. Messi no le debe nada a nadie, maravilló al mundo gracias a su magia. Ya pasaron treinta y cinco años, ojalá en el próximo mundial se corte, y tengamos la suerte de ganar la tercera Copa del Mundo.

—Fue un grupo muy unido el que lideró Carlos Salvador Bilardo en el banquillo y Diego Maradona dentro de la cancha...

Lo mejor que tuvimos nosotros, Carlos Bilardo y su cuerpo técnico, que siempre estuvieron metidos y atentos, no dejaron que nos agrandemos, más allá que cuando ganábamos, nunca nos creímos nada, solo la felicidad de seguir en carrera. Algo muy lindo, Maradona siempre compartía con nosotros, él siempre fue uno más. Siempre al chiste, la joda. Uno más en la concentración, dentro de la cancha, el mejor. Jamás jugó para el lucimiento personal y cuando se salió del esquema de juego, fue para favorecer al equipo, y no a su ego. Un mounstruo total que extrañamos mucho.

—¿Ustedes, los campeones mundiales de México 86′, le darán la lamentable noticia a Carlos Salvador Bilardo sobre el fallecimiento de Diego Maradona?

Para cada uno de nosotros, Carlos Salvador Bilardo es un papá. Pero es algo que le corresponde a la familia, nosotros somos muy respetuosos. Si ellos nos dicen para que le digamos, creo que ninguno de nosotros vamos a tener inconvenientes, pero es algo de la familia.

—Marcelo Gallardo, continúa agrandando la historia de su querido River Plate...

Me siento orgulloso del entrenador, el cuerpo técnico y dirigentes. Nunca se casaron con nadie. Al técnico jamás le falló el pulso al sacar a un jugador famoso. Respetó el estilo de juego de River. Ganó muchas copas, lo tiene bien en alto. El presidente de River no se mete dentro de la cancha y Gallardo no lo hace en su oficina, hay un orden, y dentro de eso, se logran cosas importantes.

