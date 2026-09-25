Así celebró la selección peruana su triunfo ante Chile y la medalla de bronce en Santa Fe. Foto: Instagram/@tufpf_oficial
Así celebró la selección peruana su triunfo ante Chile y la medalla de bronce en Santa Fe. Foto: Instagram/@tufpf_oficial
Por Redacción EC

La selección peruana Sub-19 celebró con abrazos, sonrisas y emoción la conquista de la medalla de bronce en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Las imágenes de los festejos fueron compartidas por el cuestionado presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano, en sus redes sociales.

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