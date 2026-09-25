La selección peruana Sub-19 celebró con abrazos, sonrisas y emoción la conquista de la medalla de bronce en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Las imágenes de los festejos fueron compartidas por el cuestionado presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano, en sus redes sociales.

La Bicolor consiguió subir al podio luego de vencer 2-1 a Chile en el partido por el tercer lugar del torneo.

La celebración de la Bicolor tras subir al podio en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Foto: Instagram/tufpf_oficial

Luego del pitazo final, los jugadores peruanos protagonizaron emotivos festejos tras asegurar la medalla. Los abrazos entre los integrantes del plantel y la alegría por el resultado quedaron registrados en las imágenes compartidas por Lozano.

El titular de la FPF acompañó el video con un mensaje dedicado a los futbolistas: “Así celebraron nuestros muchachos de La Bicolor Sub-19 la medalla de bronce en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026”.

Las imágenes muestran parte de la celebración de los jóvenes integrantes de la selección peruana después de completar su participación en el torneo.

Perú venció 2-1 a Chile por la medalla de bronce

La Bicolor se impuso por 2-1 ante Chile en la definición por el tercer puesto.

Piero Cari abrió el marcador para Perú y posteriormente la selección amplió la diferencia con un autogol de Orellana. Chile consiguió descontar, pero el equipo peruano logró conservar la ventaja hasta el final y aseguró la medalla de bronce.

El resultado permitió que la selección cierre su participación en Santa Fe 2026 con una presea y con una celebración especial junto a todo el plantel.

Lozano destacó el trabajo con los jóvenes

Junto al video de los festejos, el investigado Agustín Lozano resaltó el proceso de formación de los futbolistas y el significado del logro conseguido en Argentina.

“Verlos celebrar, abrazarse y disfrutar este logro nos llena de orgullo. Pero también nos confirma que el trabajo, la formación y la apuesta por nuestros jóvenes empiezan, poco a poco, a dar frutos”.

El presidente de la FPF también señaló que buscan que este tipo de celebraciones se repitan con mayor frecuencia y que los jóvenes futbolistas continúen teniendo protagonismo con la selección peruana.

A los 22 minutos: Mart Cari anota y Perú vence a Chile por el bronce de Santa Fe 2026. Foto: Captura de video

Lozano cerró su mensaje destacando el esfuerzo de los integrantes de la Bicolor y les pidió disfrutar del logro obtenido después de la victoria ante Chile.

“Este es un proceso que estamos construyendo con responsabilidad, esfuerzo y mucha ilusión. Queremos que estas imágenes se vuelvan cada vez más frecuentes y que nuestros jóvenes sigan siendo protagonistas de grandes alegrías para el Perú”.

Finalmente, escribió: “¡Sigan disfrutando, muchachos! Se lo ganaron”.

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